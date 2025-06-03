أحمد سعد يُثير الجدل حول اعتزاله.. زيارة روحانية وتخلّي عن الوشوم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار الفنان أحمد سعد جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية بعد أن شارك جمهوره عبر خاصية القصص المصوّرة على حسابه الرسمي في “إنستغرام”، لقطات من زيارته للمدينة المنوّرة، ظهر فيها وهو يتلو آيات من القرآن الكريم داخل المسجد النبوي، ما أثار تفاعلاً كبيرًا بين المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتضاعف الجدل حول احتمالية اعتزال أحمد سعد الغناء، بعد أن نشر الشيخ أسامة قابيل صورًا جمعت الفنان بكلٍ من الشيخين سعد الدين الهلالي وخالد الجندي داخل الحرم النبوي، وكتب تعليقًا قال فيه: “قال لي أحمد سعد اكتب على الصورة (تُبت إلى الله)… فجمعني الحب بأهل الحب في رحاب نبي الحب صلى الله عليه وسلّم”.

وهو ما اعتبره عدد كبير من متابعي الفنان إشارة واضحة إلى رغبته في التوبة وبدء صفحة جديدة في حياته، وربما اعتزال الوسط الفني.

وفي خطوة أخرى عززت هذا الاعتقاد، نشر أحمد سعد فيديو من داخل إحدى العيادات، وهو يخضع لجلسة إزالة للوشوم من على يده، في ما بدا أنه قرار رمزي للتخلّي عن ماضيه. وعلّق على الفيديو قائلاً: “بدأت مرحلة إزالة التاتو… وده من أحسن القرارات اللي أخدتها”.

حتى اللحظة، لم يُصدر أحمد سعد أي تصريح رسمي بشأن اعتزاله، لكن تصرفاته الأخيرة فتحت باب التأويل والنقاش بين جمهوره، وسط دعوات له بالتوفيق في أي قرار يتخذه مستقبلاً.