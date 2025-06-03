بعد انطلاقته القوية.. “ليلو أند ستيتش” يحافظ على صدارة شباك التذاكر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: واصل فيلم “ليلو أند ستيتش” (Lilo & Stitch)، النسخة الحيّة المأخوذة عن فيلم الرسوم المتحركة الشهير الذي طرحته “ديزني” عام 2002، تصدّره لإيرادات شباك التذاكر في أميركا الشمالية للأسبوع الثاني على التوالي، محققًا 63 مليون دولار، وفق تقديرات شركة “إكزبيتر ريليشنز” المتخصصة.

وحلّ في المرتبة الثانية الجزء الجديد من سلسلة الأكشن الشهيرة “ميشن: إمباسيبل” (Mission: Impossible) من بطولة النجم توم كروز، محققًا إيرادات بلغت نحو 27 مليون دولار في الولايات المتحدة وكندا.

أما المركز الثالث، فكان من نصيب فيلم الأكشن والفنون القتالية “كاراتيه كيد: ليدجندز” (Karate Kid: Legends) من إنتاج شركة “سوني” وبطولة جاكي شان، حيث حصد 21 مليون دولار.

وتراجع فيلم الرعب “فاينل ديستينيشن: بلودلاينز” (Final Destination: Bloodlines) إلى المركز الرابع بإيرادات بلغت 10.8 ملايين دولار، تلاه في المركز الخامس فيلم الرعب النفسي “برينغ هير باك” (Bring Her Back) محققًا 7.1 ملايين دولار.

ترتيب بقية الأفلام في شباك التذاكر:

“سينرز” (Sinners) – 5.2 ملايين دولار “ثاندربولتس” (Thunderbolts) – 4.8 ملايين دولار “فرندشيب” (Friendship) – 2.6 مليون دولار “ذي لاست روديو” (The Last Rodeo) – 2.1 مليون دولار “جاي هوب: هوب أون ذي ستايدج” (J-Hope: Hope on the Stage) – 940 ألف دولار

ويُشار إلى أن الأداء القوي لفيلم “ليلو أند ستيتش” يعكس استمرار نجاح ديزني في إعادة تقديم كلاسيكياتها بأسلوب عصري يجذب جمهور العائلة والنostalgia معًا.