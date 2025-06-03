“في عز الضهر”.. مينا مسعود يخوض أولى تجاربه في السينما المصرية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد مسيرة فنية عالمية ناجحة برز خلالها على شاشات هوليوود، يستعد النجم مينا مسعود لطرح أولى تجاربه في السينما المصرية من خلال فيلم “في عز الضهر”، والذي من المقرر عرضه في دور السينما يوم 18 يونيو الجاري، ليشكّل بذلك محطة جديدة في مشواره الفني.

التحدي الأول: اللغة واللهجة

في لقاء مع برنامج “ET بالعربي”، تحدّث مينا مسعود عن أبرز التحديات التي واجهته خلال التحضير للدور، وفي مقدمتها إتقان اللغة العربية. وأوضح أنه عمل بجدّ على تحسين نطقه ليصل إلى مستوى يمكنه من التفاعل بصدق مع الجمهور المحلي.

وأشار إلى أن أحد دوافعه لإتقان العربية كان اكتشافه أن نسبة كبيرة من متابعيه على تيك توك هم من الجمهور العربي والمصري، ما شجعه على إنتاج محتوى خاص لهم، مضيفًا أنه يسعى حاليًا لإتقان اللهجة المصرية الشعبية ليصبح أكثر قربًا من جمهوره.

كما كشف مينا أنه لا يزال يتعلّم كيفية التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، واصفًا نفسه بـ”السيئ” في استخدامها، لكنه يعمل على تحسين حضوره وتواصله الرقمي تدريجيًا.

“حمزة” يعكس تجربتي الشخصية

عن دوره في الفيلم، قال مينا مسعود إن شخصية “حمزة” التي يجسّدها تحمل الكثير من ملامح شخصيته الحقيقية، إذ يجسّد شابًا سافر إلى الخارج في سن صغيرة، وعاد إلى مصر في تجربة تعكس واقعه، ما جعله يشعر بالقرب من الشخصية والدور بشكل عميق.

وقال: “كنت أتمنى تقديم شخصية بهذا القرب من حقيقتي”، مؤكدًا أن العمل يُمثل شريحة من الشباب الذين يعيشون بين ثقافتين.

دعم فني وتفاعل عبر السوشيال ميديا

وبالتزامن مع اقتراب موعد عرض الفيلم، حرص مينا على الترويج للعمل عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، حيث نشر البوستر الدعائي للعمل وتلقّى دعمًا من عدد من النجوم، بينهم فهد باسم الذي علّق: “بالتوفيق”، والفنانة جيسكا حسام التي كتبت: “متحمسة”.

تفاصيل الفيلم

“في عز الضهر” فيلم تشويقي من نوع الأكشن، يلعب فيه مينا مسعود دور زعيم عصابة دولية، فيما تجسّد إيمان العاصي شخصية “سانرا” التي تعمل مع المافيا. يشارك في البطولة: شيرين رضا، محمد علي رزق، جميلة عوض، محمود حجازي، إيهاب فهمي، محمد عز، والعمل من تأليف كريم سرور، وإخراج مرقس عادل.

مينا مسعود في سطور

مينا مسعود هو ممثل مصري كندي حقق شهرة عالمية بعد أدائه دور البطولة في النسخة الواقعية من فيلم “علاء الدين” الذي أنتجته ديزني عام 2019، محققًا نجاحًا ضخمًا. بدأ مسيرته الفنية عام 2011 بمشاركات تلفزيونية، وحقق انطلاقته الأبرز عبر مسلسل “Open Heart” عام 2015، قبل أن يتحوّل إلى نجم عالمي بعد اختياره من قبل ديزني.

شارك لاحقًا في عدد من الأعمال أبرزها:

“Strange but True”

“Reprisal”

ومسلسل “Tom Clancy’s Jack Ryan”

واليوم، يفتتح مينا مسعود فصلًا جديدًا من مسيرته الفنية في بلده الأم، مصر، بخطوة واعدة قد تمهّد لمزيد من الحضور في السينما العربية.