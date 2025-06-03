بعد تكريمه في ألمانيا.. عايض يحتفل مع جمهوره في الإمارات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يستعد الفنان السعودي عايض لإحياء حفل غنائي مميز في مدينة العين بالإمارات العربية المتحدة، وذلك ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، الموافق 8 يونيو 2025، على مسرح مركز العين للمؤتمرات، ضمن فعاليات “Moments” التي تنظمها صفحة لحظات الأحداث.

وقد أعلن المنظّمون عن الحفل من خلال نشر البوستر الرسمي عبر منصاتهم، مرفقًا بالتعليق: “احتفلوا بثالث أيام عيد الأضحى المبارك في مدينة العين مع عايض يوسف وأصيل هميم في ليلة غنائية لا تُنسى، مركز العين للمؤتمرات، 8 من يونيه 2025”.

ويأتي هذا الحفل بعد أيام من مشاركة عايض في مهرجان DAF BAMA Music Awards 2025 في مدينة أوبرهاوزن الألمانية، حيث غنّى على المسرح وتلقى تكريمًا خاصًا إلى جانب مجموعة من النجوم.

ويواصل الفنان عايض بهذه الحفلات ترسيخ حضوره على الساحة الفنية الخليجية والعربية، من خلال مشاركته المتواصلة في المناسبات الفنية الكبرى داخل وخارج المنطقة.