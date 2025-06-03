شكرا لقرائتكم خبر عن موسم ثامن لـ مسلسل The Chi قبل انتهاء عرض حلقات السابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت شبكة شوتايم تجديد مسلسل The Chi لموسم ثامن، بالتزامن مع عرض حلقات الموسم السابع من العمل الذى سينتهى عرضه فى شهر أغسطس المقبل، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale"، ومن المقرر الإعلان عن تفاصيل جديدة حول الموسم الجديد في الفترة المقبلة.

قصة مسلسل The Chi تدور حول الوصول إلى سن الرشد في الوقت المناسب، حيث يركز المسلسل على مجموعة من السكان الشباب في الجانب الجنوبي من شيكاغو الذين ارتبطوا ببعضهم البعض بالصدفة، ولكنهم مرتبطون بسبب الحاجة إلى التواصل الإنساني.

يشارك في بطولة هذه القصة التي تدور أحداثها في الجانب الجنوبي من شيكاغو والتي ابتكرتها لينا وايتي كل من جاكوب لاتيمور، وأليكس هيبرت، ويولوندا روس، وشامون براون جونيور، ومايكل في. إيبس، وبيرجندي بيكر، ولوكي جيمس، وكيرتس كوك.