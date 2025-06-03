شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء صادق تحتفل بعيد ميلادها.. مسيرة حافلة بـ68 عملاً دراميًا وسينمائيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل الفنانة وفاء صادق اليوم الثلاثاء بعيد ميلادها، في ظل مسيرة فنية غنية امتدت لأكثر من ثلاثة عقود، قدمت خلالها 68 عملاً بين التلفزيون والسينما، وتُواصل الفنانة عطاءها الفني بإطلالات مميزة، تثبت من خلالها أنها واحدة من أبرز وجوه الدراما التي تركت بصمة لا تُنسى.

بداياتها في التسعينيات.. من "الآنسة كاف" إلى "حصاد الحب"

انطلقت وفاء صادق في عالم الفن مطلع التسعينيات، حيث شاركت في أعمال درامية لافتة مثل:مسلسل "الآنسة كاف" (1993)، حيث أدت دور "شربات" إلى جانب عبدالمنعم مدبولي وكرم مطاوع وفيفي عبده. مسلسل "حصاد الحب" (1992)، الذي جسّدت فيه دور "وردة" مع الراحل عبدالله غيث وسميحة أيوب.

ذروة الشهرة مع "لن أعيش في جلباب أبي"

ارتبط اسم وفاء صادق بالنجاح الكبير الذي حققه مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" (1996)، حيث أبدعت في تجسيد شخصية "بهيرة" ابنة "عبدالغفور البرعي" (نور الشريف) و"فاطمة كشري" (عبلة كامل)، في عمل جمَع نجومًا كباراً مثل رشوان توفيق وياسر جلال وحنان ترك، ليصبح أحد أبرز الأعمال في تاريخ الدراما المصرية.

ومن أبرز المسلسلات التى شاركت فيها وفاء صادق:"حساب السنين، الطاووس، السقوط في بئر سبع، صباح الورد، عندما تتحرك الجبال، طريق السراب، زيزينيا الجزء الثاني، الحب في امتحان، شيء من الخوف، لدواعي أمنية شريفة، وهج الصيف، رجل غني فقير جداً، القرار، ساحرة الجنوب، اللهم إني صايم، كأنه إمبارح، حدوتة مرة، فلانتينو، ولاد ناس، أبو العروسة الجزء الثالث، دنيا تانية، وبينا ميعاد".

يذكر أن الفنانة وفاء صادق، حلت مؤخراً ضيفة مع مراد مكرم في برنامجه "ساعة ونس" على قناة سفرة، وتحدثت عن والدها المخرج الراحل عادل صادق، مشيرة إلى أنه كان من أصعب المخرجين الذين تعاونت معهم، وكان يريد أن يسير كل شئ في لوكيشن التصوير طبقًا لرؤيته.

وكشفت وفاء صادق أن والدها المخرج عادل صادق، لم يكن موافق على دخولها عالم الفن فى البداية لأنه يراها مرفهة على المهنة، لافتة:"وأول عمل شاركت فيه كان من إخراجه، ولما قولتله يا بابا طردني من الاستديو وقالي بابا دي في البيت، وهو كان من أصعب المخرجين اللي اشتغلت معاهم".