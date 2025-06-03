شكرا لقرائتكم خبر عن طرح فيلم آخر رجل في العالم يوليو المقبل بعد الانتهاء من مراحل المونتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف المخرج أسامة عرابى على الانتهاء من مونتاج ومكساج لفيلم آخر رجل في العالم، بطولة بيومى فؤاد والمقرر عرضه في السينمات نهاية شهر يوليو المقبل، ضمن أفلام موسم صيف 2025، الفيلم من بطولة بيومى فؤاد وخالد منصور ومجموعة من الفنانين.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي فانتازي، حول تعويذة فرعونية قديمة تتسبب في اختفاء جميع الرجال من على وجه الأرض، عدا رجل واحد يُدعى كمال، كان قد قرأ التعويذة بنفسه والذي يصبح فجأة آخر رجل في العالم.، لتبدأ سلسلة من المفارقات الطريفة والمواقف غير المتوقعة بعدما أصبح آخر رجل وسط عالم تسيطر عليه النساء.

فيلم "آخر رجل في العالم" من بطولة خالد منصور، بيومي فؤاد، ومي كساب، ومحمد محمود، وانتصار، وحمزة العيلي، ولبنى عزت، وعايدة رياض، وإبرام سمير، وسامي مغاوري، وهو قصة هشام هلال، وتأليف أحمد رجب وإسلام شتا، وإ خراج أسامة عرابي.

فيلم آخر رجل فى العالم يجمع بيومي فؤاد ومى كساب مجدداً فى السينما خلال الفترة الأخيرة بعدما قدما سوياً فيلمى "الخميس إللى جاى" بمشاركة عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، إسلام إبراهيم، حسام داغر، محمد طعيمة، محمد عبدالعظيم، سامي مغاوري، ليلى عز العرب، أحمد سلطان، سليمان عيد، إيمان السيد، محمد حسني، و"سنة أولى خطف" بمشاركة أحمد فتحى وياسر الطوبجي.