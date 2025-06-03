شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج فيلم Sinners ينفى تقديم جزء ثانٍ من العمل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى مخرج فيلم Sinners، رايان كوجلر، أي حديث عن جزء ثانٍ للفيلم، حيث سُئل عما إذا كان يفكر في تقديم جزء ثانٍ، رد كوجلر: "لا أفكر في ذلك أبدًا، أنا كنتُ أتطلع إلى العمل على فيلم أعتبره أصليًا وشخصيًا بالنسبة لي، ولديه رغبة في تقديم شيء فريد للجمهور."

وأوضح قائلًا: "فيلم Sinners تجربة سينمائية متكاملة، وأردت أن يكون الفيلم وجبة متكاملة، وأن يكون كل شيء موجودًا فيه".

ويأتى ذلك بعدما أشاد النجم العالمى توم كروز بفيلم الرعب الناجح "Sinners"، وهنأ النجم مايكل بي جوردان والمخرج رايان كوجلر على ما وصفه بأنه فيلم "لا يُفوّت".

ونشر كروز صورة على حسابه على موقع الصور إنستجرام، في ردهة سينما وهو يحمل تذكرة للفيلم، وكتب في تعليقه: "تهانينا لريان ومايكل ولجميع الممثلين وطاقم العمل، لا بدّ من مشاهدته في السينما والبقاء حتى شارة النهاية!".

فيلم Sinners من بطولة مايكل بى جوردان، مايلز كاتون، سول ويليامز، أندريه وارد هاموند، جاك أوكونيل، تيناج إل. جاكسون، ديفيد مالدونادو، آدين إنكالاردي، هيلينا هو، ومن كتابة وإخراج ريان كوجلر، مخرج فيلمي " Black Panther" و"Creed".

ويدرو فيلم Sinners حول رؤية جديدة للخوف، حيث يحاول شقيقان توأمان (جوردان) ترك حياتهما المضطربة، فيعودان إلى مسقط رأسهما ليبدأ حياة جديدة، ليكتشفا أن شرًا أعظم ينتظرهما بعد بعودتهما.