شكرا لقرائتكم خبر عن "حكاية أذتني".. تعاون جديد يجمع حسام حبيب بالموزع مصطفى غانم لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض المطرب حسام حبيب تجربة غنائية جديدة من خلال تعاونه الأول مع الموزع الموسيقي مصطفى غانم، وذلك ضمن أغنيات ألبومه المرتقب، حيث يقدمان سويًا أغنية بعنوان "حكاية أذتني"، من كلمات محمد القاياتي، وألحان محمد يحيى، ومن المقرر طرحها بعد صدور الألبوم الكامل عبر جميع المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وكان حسام حبيب قد طرح المطرب والملحن حسام حبيب، عبر منصاته الرقمية، تيزر أولى أغاني ألبومه الجديد لصيف 2025، في عودة قوية ومميزة إلى عالم الألبومات بعد غياب طويل.

الأغنية بعنوان "سيبتك" هي من كلمات أدهم معتز، ألحان تامر علي، توزيع أحمد وجيه، ومن المقرر طرحها قريبًا، وتقول كلماتها: "سيبتك تقول عليا.. كلام مكنش فيا"، على أن يتم طرح باقي أغنيات الألبوم تباعًا خلال الشهور المقبلة.

وتزامن ذلك مع تصدر اسم حسام حبيب تريند محركات البحث ومواقع التواصل، خصوصًا بعد انتشار أخبار حول اقتراب موعد طرح الألبوم بالتزامن مع احتفاله بعيد ميلاده.

وكشف حبيب أن الألبوم الجديد يحمل طابعًا شخصيًا للغاية، إذ يعكس تجارب ومراحل حياتية مرّ بها خلال السنوات الأخيرة، ويضم الألبوم 10 أغنيات مقسمة إلى جزأين؛ كل جزء يحتوي على 5 أغنيات تُطرح بشكل متتابع خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن النصف الأول من الألبوم يتسم بطابع درامي يعبر عن الألم والتجارب الصعبة، فيما يحمل النصف الثاني طابعًا متفائلًا يعكس بدايات جديدة وتطورات إيجابية في حياته الفنية والشخصية. ووصف الألبوم بأنه "مغامرة فنية وتجربة صادقة تحمل بين طياتها مزيجًا من الحزن والأمل، لتصل إلى الجمهور بروح إنسانية حقيقية".