شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Mission: Impossible - The Final Reckoning يحقق 239 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم Mission: Impossible - The Final Reckoning للنجم العالمى توم كروز إلى 239 مليونًا و47 ألف دولار منذ طرحه يوم 23 مايو الماضى بدور العرض حول العالم.

وانقسمت الإيرادات ما بين 102 مليون و818 ألف دولار في شباك التذاكر الأمريكي، و136 مليونًا و228 ألف دولار في شباك التذاكر حول العالم.

كما أكد النجم العالمى توم كروز أن الفيلم الثامن Mission: Impossible – The Final Reckoning سيكون الجزء الأخير من السلسلة، وصرح لصحيفة هوليوود ريبورتر: "إنه الجزء الأخير! لم أطلق عليه لقب "النهائي" قاصدا".

شارك في بطولة الفيلم، إلى جانب توم كروز، كل من تراميل تيلمان، إيساي موراليس، بوم كليمنتيف، سايمون بيج، هايلي أتويل، كريستوفر ماكواري، وهانا وادينجهام، وقد حضروا جميعًا عرض الفيلم والتقطوا الصور على السجادة الحمراء وسط حضور جماهيري وإعلامي لافت.

كما أعلنت الشركة المنتجة لفيلم Mission: Impossible - The Final Reckoning، بطولة النجم العالمي توم كروز عن عرضه في دور العرض السينمائية الصينية في 30 مايو الجاري، على الرغم من التوترات التجارية بين البلدين.