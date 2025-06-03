شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسني يطمئن جمهوره على حالته الصحية: ربنا ما يكتب على حد منكم أو ولادكم والان مع تفاصيل الخبر

طمأن النجم تامـر حسنـي عبـر ستـوري إنستجرام، جمهوره على حالته الصحية، حيث كتب، "مكنتش ومش عادتي أشغلكم بتفاصيل شخصية عني أو عن عيلتي بس بما إن كتير منكم عرفوا، ف أنا دخلت المستشفى قبل سفري لتعب شديد جدا حصلي والأهم إن ابني آدم بعدي بأسبوع دخل المستشفى في تعب كبير. وشكراً لكل حد دعاله واهتم وبيسأل عنه وربنا ما يكتب أي ألم ولا وجع لأي حد منكم أو من ولادكم".

وكان تعرض آدم نجل النجم تامر حسني والنجمة بسمة بوسيل لأزمة صحية نقل على إثرها لأحد المستشفيات، حيث نشرت بسمة بوسيل عبر ستوري حسابها على "انستجرام" صورة لابنها آدم من داخل المستشفى، وفى منشور آخر طالبت الجمهور بالدعاء له بالشفاء.

في سياق مختلف يعرض للنجم تامر حسني في السينمات، فيلم "ريستارت"وتدور أحداثه حول محمد مهندس ويعمل فني هواتف بسيط، يحلم بالزواج من عفاف، مؤثرة صغيرة على السوشيال ميديا، لكن عندما يقف المال عائقًا في طريقهما، يتعاونان مع عائلتهما الكوميدية بحثًا عن الشهرة عبر الإنترنت، وبمساعدة "الجوكر"، وكيل رقمي مريب، يحققان نجاحًا كبيراً، لكن مع تدفق الشهرة والثروة، تفقد العائلة القيم والمبادئ التي كانت تجمعها.