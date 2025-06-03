ديو تامر حسني والشامي "ملكة جمال الكون" يتخطى الـ 17 مليون مشاهدة في وقت قياسي

ميرنا وليد - بيروت - تواصل أغنية "ملكة جمال الكون" للفنان المصري تامر حسني والفنان السوري الشامي تحقيقها نجاحاً كبير عالمياً بعد ان تخطت الـ 17 مليون و 600 ألف مشاهدة بعد ما يقارب الاسبوع على طرحها على يوتيوب.



العمل ينبض بالحيوية ويقدّم مزيجًا موسيقيًا يجمع بين المقسوم والدبكة الشرقية في قالب عصري متجدّد.

الأغنية، التي شارك الثنائي في كتابتها وتلحينها، تحمل توقيعًا مزدوجًا في كل تفاصيلها الفنية، إذ تولى الشامي مع إليان دبس مهمة التوزيع، ما أضفى على العمل لمسة شرقية بإيقاع صيفي مميز.

أما الإخراج، فكان من نصيب تامر حسني نفسه، الذي حرص على تقديم الكليب بأجواء مرحة وصيفية مليئة بالألوان والرقص والدبكة، وقد تم تصويره في منطقة الدامور اللبنانية، المعروفة بجمال طبيعتها وشواطئها الزرقاء.