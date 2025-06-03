تامر حسني يتحدث عن دخوله المستشفى قبل إبنه آدم بأسبوع وهذا كان السبب

ميرنا وليد - بيروت - طمأن الفنان المصري تامر حسني متابعيه ومحبيه على صحته و صحة عائلته من خلال منشور شاركه عبر حسابه الخاص، كاشفاً عن أنه دخل المستشفى قبل سفره بسبب التعب و الضغوطات التي كان يعيشها مع عائلته، بالإضافة إلى أنه تحدث عن دخول إبنه آدم المستشفى أيضاً، شاكراً كل من إهتم به و إطمأن عليه.



و قال تامر في منشوره: "مكنتش ومش عادتي أشغلكم بتفاصيل شخصية عني أو عن عيلتي بس بما إن كثير منكم عرفوا في أنا دخلت المستشفى قبل سفري لتعب شديد جدا حصلي والأهم إن ابني آدم بعدي بأسبوع دخل المستشفى في تعب كبير.وشكراً لكل حد دعاله واهتم وبيسأل عنه، وربنا ما يكتب أي ألم ولا وجع لأي حد منكم أو من ولادكم".

و في وقت سابق، شاركت الفنانة المغربية بسمة بوسيل صورة عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها الخاص، ظهرت فيها من داخل المستشفى بجانب طفلها المريض، وأرفقتها بتعليق : "Plz pray for my baby"، في طلب مؤثر للدعاء له.

وظهر طفلها آدم، وهو أحد أبنائها من طليقها الفنان المصري تامر حسني، مستلقيًا على سرير المستشفى، ومغطى ببطانية بيضاء، فيما بدت بسمة بحالة تأثر واضحة.