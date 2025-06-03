ميرنا وليد - بيروت - شارك الفنان اللبناني إيوان مقطع فيديو مع متابعيه عبر حسابه الخاص، ظهر فيه من إحدى المناطق اللبنانية على البحر، و تكلم عن الشواطئ و أماكن السباحة و الإستجمام، محتجاً على الأسعار الدخول إليها وعلى قلة الشواطئ العامة، مشيراً إلى أنه هناك شواطئ عامة و مجانية في العالم العربي و في العالم أجمع، إلا في لبنان، و إختصر كل شيئ بغناء "لبناني و الهوا شمالي".
على صعيد آخر حل إيوان مؤخرا ضيفاً على سفيرة الإعلام الهادف هلا المر، في برنامجها الاسبوعي "ما بدا هلقد".
تحدث إيوان عن بداياته في مجال التلحين والكتابة، معبّرًا عن شغفه الكبير في هذين المجالين، قبل أن يخوض تجربة الغناء. وأشار إلى تعاونه مع عدد من النجوم في تلك المرحلة. كما كشف عن تصرفه المعتاد، في حال نسي كلمات الأغنية أثناء أدائه على المسرح.
كانت هذه تفاصيل خبر إيوان يحتج على غلاء أسعار المنتجعات والشواطئ وغياب الشواطئ العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.