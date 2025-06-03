إليكم يخت ويل سميث البري.. عنوان للفخامة وسعره خيالي

ميرنا وليد - بيروت - يخت ويل سميث البري المكون من طابقين، والملقب بـ "The Heat"، يُحوّل الحياة في موقع التصوير إلى منزل متنقل بمساحة 1200 قدم مربع، بقيمة 2. حسام حبيب في رسالة إلى محبيه قبل إطلاقه "سبتك" 5 مليون دولار.

بُني هذا اليخت البري من قبل شركة أندرسون موبايل إستيتس، وهو ينزلق من جميع الجوانب، بل ويرفع سقفه 42 بوصة ليكشف عن غرفة عرض في الطابق العلوي تتسع لـ 30 شخصًا، ومطبخ بلغت تكلفة أسطحه الجرانيتية وحدها حوالي 200 ألف دولار.

تُفتح أبواب "ستار تريك" الأوتوماتيكية على حمام فاخر بسعر 25 ألف دولار، وصالات جلوس مبطنة بالجلد، وتقنيات كافية، 14 جهاز تلفزيون، كبداية لتسلية طاقم عمل الفيلم الضخم.



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