ميرنا وليد - بيروت - طرحت الفنانة السورية أصالة أحدث اعمالها الفنية و هي اغنية تحمل إسم "كلام فارغ"، و ذلك عبر قناتها الرسمية على يوتيوب.
أغنية "كلام فارغ" من كلمات منه القيعي، ألحان تامر عاشور، توزيع فهد، ميكس و ماستر عمّار خاطر، أما كليب الأغنية فصد صور تحت إشراف المخرج طوني سمعان.
و تقول كلمات الأغنية:
كلام فارغ ماشي تقوله هنا وهناك
ولو صدق كلامك الف، انا عارفاك
مايصعبش عليك غالي، انا ادري اوي بحالي
لكن واضح اوي ان انت ماكنتش تعرف اللي معاك
انا اجمد من الصورة اللي ف دماغك
عنيدة اكتر من الكبر اللي يوم ساقك
طموحك نقطة ف طموحي، انا عارفة قيمة روحي
حقيقي انا كنت ليك مكسب واديك ضيعته بغبائك
انا مهما بقع واقفة واقوي كمان
وزي الشمس انا نوري في كل مكان
انا في العمر باجي مرة وع القدرة اكيد هقدر
وهمشي طول مانا حرة همشي وخطوتي بفدان
كانت هذه تفاصيل خبر "كلام فارغ".. أصالة تطرح أحدث أعمال الفنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.