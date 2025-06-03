"كلام فارغ".. أصالة تطرح أحدث أعمال الفنية

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الفنانة السورية أصالة أحدث اعمالها الفنية و هي اغنية تحمل إسم "كلام فارغ"، و ذلك عبر قناتها الرسمية على يوتيوب.



أغنية "كلام فارغ" من كلمات منه القيعي، ألحان تامر عاشور، توزيع فهد، ميكس و ماستر عمّار خاطر، أما كليب الأغنية فصد صور تحت إشراف المخرج طوني سمعان.

و تقول كلمات الأغنية:

كلام فارغ ماشي تقوله هنا وهناك

ولو صدق كلامك الف، انا عارفاك

مايصعبش عليك غالي، انا ادري اوي بحالي

لكن واضح اوي ان انت ماكنتش تعرف اللي معاك

انا اجمد من الصورة اللي ف دماغك

عنيدة اكتر من الكبر اللي يوم ساقك

طموحك نقطة ف طموحي، انا عارفة قيمة روحي

حقيقي انا كنت ليك مكسب واديك ضيعته بغبائك

انا مهما بقع واقفة واقوي كمان

وزي الشمس انا نوري في كل مكان

انا في العمر باجي مرة وع القدرة اكيد هقدر

وهمشي طول مانا حرة همشي وخطوتي بفدان