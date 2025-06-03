ياسمين صبري تكشف فلسفتها في التعامل مع الحسد

خلال حلولها ضيفة على برنامج "سينماتك" المذاع على التلفزيون السعودي، كشفت الفنانة ياسمين صبري عن فلسفتها الشخصية في التعامل مع الحسد والطاقة السلبية، مؤكدة أهمية الحفاظ على التوازن بين الجسد والروح، وعدم الاكتفاء بالعناية بالمظهر أو اللياقة البدنية فقط.

قالت ياسمين إنها لا تخاف من الحسد لكنها لا تستبعد تأثيره، موضحة: "مش بخاف من الحسد، ولما بحس بحاجة غريبة في حياتي في ناس معينة بستشيرها".

وأضافت أن لديها دائرة ضيقة من الأشخاص المقربين الذين تلجأ إليهم عندما تشعر بطاقة سلبية أو عدم ارتياح، مؤكدة على أهمية العناية بالصحة النفسية والروحية، تمامًا كما تهتم بالرياضة والتغذية.

وقالت: "زي ما بلعب رياضة عشان أبقى قوية، وبحافظ على أكلي عشان صحتي، في كمان حاجات بعملها لروحي عشان أكون أحسن"، مشيرة الى أن هذا التوازن ضروري لمواجهة الضغوط التي تواجهها كممثلة وشخصية عامة.

يُذكر أنه يُعرض حالياً لياسمين فيلم "المشروع إكس"، الذي يُعد خطوة جديدة في مسيرتها، حيث شاركت فيه للمرة الأولى مع النجم كريم عبد العزيز. وتدور أحداثه في أجواء من الأكشن والغموض حول عالم الآثار والفراعنة.

كانت ياسمين قد شاركت خلال موسم رمضان الماضي بمسلسل "ضل حيطة"، بمشاركة نيقولا معوض، وتناول قضايا اجتماعية بلمسة إنسانية، ولاقى تفاعلًا واسعًا ونسب مشاهدة مرتفعة.

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