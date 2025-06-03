حلا شيحة تبدأ نصائحها وتكشف سبب عودتها للحجاب

بدأت الفنانة حلا شيحة، في توجيه رسائلها لجمهورها على قناتها التي أنشأتها على "يوتيوب" كاشفة عن الأسباب التي دعتها للعودة الى الحجاب مرة أخرى.

ونصحت حلا جمهورها، في مقطع فيديو بثته عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، بكيفية اليقين بالله، موضحة أنها تعرضت لفترة تقلُّب في مشاعرها بعد تقربها والتزامها دينيًا، مؤكدة أن الجميع يمر بهذه المرحلة ولكنها حاليًا تغلبت عليها والتزمت دينيًا مرة أخرى.

وقالت حلا: "ربنا بيغير الأحوال، محدش أبدًا ييأس من رحمة ربنا، محدش يقول أنا مش هعرف أنا مش كويس ربنا مش هيستجيب، مفيش حاجة اسمها كده، في حاجة اسمها أنا ليا رب كريم وغفور وودود وقريب ومجيب أول ما أنادي له هيرد عليا وهيساعدني، لأن ربنا سبحانه وتعالى بيدي الدنيا لكل الناس للمؤمنين وغير المؤمنين، ولكن لا يعطي الدين إلا لمن أحب، فيكون دايمًا قلبنا اللي ربنا بينظر عليه أننا بنحبك يا رب، أننا معلش بنغلط بس أنت الغفور، أنك تكون طمعان وغرقان في كرم ربنا أوي أنك تكون عارف يقينًا أن ربنا هيغفرلك".

وأضافت حلا شيحة: "حصلي فترة لغبطة ومكنتش بعرف أنام وكلنا بيحصل لينا الفترة دي وهبقى أحكي ليكم الأسباب، والصراعات اللي بتحصل بعد فترة قُرب من ربنا واردة وبتحصل بس مش مهم، والأحلي إني في كل مرة بقع بقول أنا ليا رب".

كانت حلا شيحة، قد كشفت تفاصيل برنامجها الجديد، الذي تقدمه على قناتها الرسمية بـ"يوتيوب"، حيث أطلقت عليه اسم "رحلتي مع القرآن"، وخصصت هذا البرنامج للحديث عن تجربتها مع القرآن، حيث قالت في فيديو عبر يوتيوب: "أكتر حاجة بحبها، حب ربنا والتدبر والتفكير في آياته، ليه منعملش أول فيديو نتكلم فيه عن القرآن الكريم، وسر ارتباطي بالقرآن وإيه الحاجات اللي خلتني أحب القرآن الكريم، ولما بعدت عن ربنا قدرت أرجع تاني لأن الآيات جوايا".

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