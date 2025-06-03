عمرو دياب يشعل مواقع التواصل مع نانسي عجرم بحضور أولاده

أشعل الفنان عمرو دياب مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول مقطع فيديو له مع النجمة اللبنانية نانسي عجرم، وهما يشاركان في حفل زفاف ابنة صديقه عمر شلبي، الذي شهد عدة لقطات طريفة نالت إعجاب الجمهور وتصدرت مؤشرات البحث.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل مقطع فيديو من حفل الزفاف، ظهر فيه عدد كبير من الفنانين وظهر عمرو دياب ونانسي عجرم وهما يمازحان بعضهما في مشاهد تعكس صداقتهما وعلاقتهما الودية.

وفي مشاهد أخرى ظهر عبدالله ابن عمرو دياب وهو يرقص مع والدته، وكذلك ظهرت جنا وكنزي حيث لفتتا الأنظار بإطلالتهما الأنيقة.

من جهة أخرى، يواصل عمرو دياب حاليًا وضع اللمسات الأخيرة على ألبومه الجديد المنتظر، والذي من المقرر طرحه بعد عيد الأضحى المبارك.

ويتعاون "الهضبة" في الألبوم مع نخبة من أهم صناع الموسيقى في الوطن العربي، من بينهم: أيمن بهجت قمر، تامر حسين، محمد يحيى، عادل حقي، وعزيز الشافعي، في عمل منوّع يجمع بين الأغاني الرومانسية والدرامية.

وسيتم طرح الألبوم بشكل تدريجي عبر المنصات الرقمية التي يتعاون معها عمرو دياب خلال السنوات الأخيرة، في خطوة تهدف الى مواكبة التطور التكنولوجي وسلوكيات الجمهور الجديد.

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