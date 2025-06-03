خالد النبوي يحتفل بخطبة نجله كريم توأم نور

احتفل الفنان خالد النبوي في حفل عائلي ضم الأصدقاء المقربين بخطبة نجله "كريم" توأم نور النبوي.

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة فيديوهات من الحفل ظهر كريم في أحدها وهو يرقص مع عروسه على أنغام أغنية "يا بنت الإيه" لتامر حسني، وظهر بجانبه والده خالد النبوي وتوأمه نور وشقيقه الأصغر زياد.

يشار الى أن خالد النبوي غاب عن موسم رمضان الماضي، حيث كان آخر أعماله مسلسل "سراب"، الذي عرض خارج الموسم، وهو مستوحى من المسلسل العالمي Seven Types of Ambiguity، وهو مكون من 10 حلقات، كل حلقة تتناول وجهة نظر مختلفة لإحدى شخصيات العمل، والمسلسل من إخراج أحمد خالد، وتأليف هشام هلال، بطولة خالد النبوي، ويسرا اللوزي، وجيهان الشماشرجي، وهاني عادل، ودياموند بو عبود، وإنجي المقدم، ومحمد كيلاني، وأحمد مجدي.

يُذكر أن خالد النبوي عرض له نهاية العام الماضي فيلم "أهل الكهف"، وتدور قصته حول صراع الإنسان مع الزمن، وهذا الصراع يتمثل في ثمانية من البشر يبعثون الى الحياة بعد نوم يستغرق أكثر من ثلاثة قرون، ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل.

فيلم أهل الكهف مأخوذ عن رواية مسرحية من أربعة فصول بنفس الاسم للكاتب توفيق الحكيم، بطولة خالد النبوي، غادة عادل، محمد فراج، محمد ممدوح، مصطفى فهمي، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، بسنت شوقي، صبري فواز، رشوان توفيق، هاجر أحمد، أحمد وفيق، والفنان الراحل جميل برسوم، والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.

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