سلمى أبوضيف تكشف كواليس أول إجازة مع ابنتها

نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف؛ على حسابها الخاص بـ"إنستغرام"، مجموعة صور وفيديوات كشفت من خلالها عن قضائها أول إجازة مع ابنتها وزوجها، حرصت فيها على مشاركة الجمهور لحظات خاصة مع عائلتها إذ ظهرت في فيديوهات رفقة زوجها وابنتها وابن زوجها، في إجازتهم الصيفية في سويسرا.

وظهر زوج سلمى في أحد الفيديوات وهو يلاعب ابنته منها على شاطئ البحر، ويجعلها تلعب مع ابنه الأكبر الذي أنجبه من زوجته الأولى.

وعلقت سلمى على الصور والفيديوهات قائلة: " أول لمسة للبحيرة والعشب"، في إشارة الى أنها المرة الأولى التي تلمس فيها ابنتها المياه والأرض.

ويعد ذلك هو الظهور الأول لسلمى مع عائلة زوجها في إجازة خارج مصر، حيث كانت تظهر قبل ذلك مع ابنتها فقط في عدد من المناسبات المختلفة.

من جهة أخرى، أعلن المنتج هاني أسامة عن انضمام سلمى أبو ضيف الى طاقم عمل فيلم "إذ ما"، والذي يقوم بدور البطولة فيه الفنان أحمد داود، وهو من تأليف وإخراج الكاتب محمد صادق، في أولى تجاربه الإخراجية السينمائية، بعد أن حقق نجاحات لافتة كمؤلف وسيناريست.

الفيلم مقتبس عن رواية "إذ ما"، الصادرة في عام 2020، والتي تصدّرت قوائم الكتب الأكثر مبيعًا في مصر والعالم العربي لسنوات، وحققت صدى واسعًا بين القرّاء، حيث تتمحور أحداثها حول شخصية "عيسى"، الذي يبلغ من العمر 36 عامًا، ويتلقى في عيد ميلاده هدية من شخص غير متوقَّع، تقلب حياته رأسًا على عقب، وتدفعه لإعادة النظر في تفاصيل مسيرته بالكامل.

قد يهمك أيضــــــــــــــا