أمينة خليل في تعليقها الأول على زفافها الى أحمد زعتر

في تعليقها الأول على زفافها الى المصور أحمد زعتر، والذي تم يوم الجمعة الماضية، وسط حضور نخبة من نجوم الفن والإعلام، شاركت أمينة خليل، جمهورها عبر حسابها الخاص على "إنستغرام" مجموعة من الصور من حفل الزفاف، وعلّقت عليها برسالة مؤثرة الى زوجها قالت فيها: "لك للأبد، لي للأبد، لنا للأبد.. زوجي أحمد زعتر، ربنا يخليك ليا يا حبيب قلبي".

كان حفل زفاف أمينة وزعتر، قد شهد حضورًا فنيًا كبيرًا، من أبرزهم: يسرا، والسيناريست تامر حبيب، هالة صدقي، والمنتج أحمد السبكي، والمخرج رؤوف السيد، كندة علوش، صبا مبارك، إنجي المقدم، درة زروق وزوجها هاني أسعد، أحمد حلمي ومنى زكي، لبلبة، والإعلامية لميس الحديدي، جميلة عوض، الى جانب عدد كبير من الشخصيات العامة والنجوم.

كانت علاقة الحب بين أمينة خليل وأحمد زعتر قد بدأت في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2023، عندما جمعت بينهما جلسات تصوير عدة، ورغم محاولتهما إبقاء العلاقة طي الكتمان، بدأت الشائعات تتداول بعد ظهورهما معًا في عدد من المناسبات الخاصة.

وفي الوقت الذي نفت فيه أمينة خليل وجود علاقة قبل نحو شهر، فاجأ الثنائي الجميع بإقامة حفل زفافهما، بعد فترة ارتباط دامت نحو عام ونصف.

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