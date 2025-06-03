ليلى علوي تعلّق على تكريمها في "مهرجان السينما الفرانكفونية"

في تعليقها الأول على تكريمها في الدورة الخامسة من "مهرجان القاهرة للسينما الفرانكوفونية"، تقديراً لمسيرتها الفنية الحافلة بالعطاء، نشرت الفنانة ليلى علوي عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" مجموعة صور وفيديو ظهرت فيها وهي تتسلّم درع التكريم، وعلّقت عليها برسالة شكر لجمهورها وللقائمين على المهرجان، عبّرت فيها عن سعادتها بهذا التكريم، واصفةً إياه بأنه يحتل مكانة مهمة في قلبها، خصوصاً بعد سنوات طويلة من العطاء.

وكتبت ليلى قائلةً: "سعدت بتكريمي في "مهرجان القاهرة للسينما الفرانكوفونية" بدورته الخامسة، ومنحي التكريم الخاص... كل الشكر لإدارة المهرجان وكل مَن ساندني في مشواري".

وقد لاقت كلماتها تفاعلاً واسعاً من محبيها وزملائها في الوسط الفني.

وتابعت ليلى معلقةً على الاحتفال بعيد ميلاد الكاتب الكبير محمد سلماوي، حيث كتبت: "كمان احتفلنا بعيد ميلاد الكاتب الكبير محمد سلماوي، كل سنة وهو طيب، وهو من أهم وأرقى رموز الثقافة والفكر. وتزامن اللقاء مع الذكرى الـ50 لرحيل "كوكب الشرق" أم كلثوم، بحضور الموسيقار مجدي الحسيني وفاروق سلامة".

وفي ختام رسالتها، وجّهت ليلى علوي تحية خاصة الى صديقتها المقرّبة الفنانة إلها

م شاهين، معبّرةً عن امتنانها لوجودها ومشاركتها في هذه المناسبة، حيث قالت: "شكر خاص لصديقتي الغالية والعزيزة على قلبي جداً إلهام شاهين على تحيتها ومباركتها الجميلة".

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