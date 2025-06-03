محمد رمضان يهنئ ريهام سعيد ونادر صعب على الصلح

هنأ الفنان محمد رمضان كلاً من الإعلامية المصرية ريهام سعيد وطبيب التجميل اللبناني نادر صعب، على المصالحة التي جرت بينهما، بعد خلاف استمر لفترة طويلة ووصل الى المحاكم.

وعبّر رمضان عن فرحته بإتمام الصلح بين الطرفين خلال مكالمة فيديو بينه وبين ريهام ونادر، ونشرتها الإعلامية أنابيلا هلال، زوجة نادر صعب، على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص بـ"إنستغرام".

قال رمضان في المكالمة: "أحلى مفاجأة، ربنا ما يدخل بينكم الشيطان أبداً، ويحفظكم ويحفظنا كلنا لبعض، أحلى صحبة".

من ناحية أخرى، طرح محمد رمضان مؤخراً أحدث أعماله الغنائية، وهي أغنية بعنوان "طيبة تاني لأ"، وذلك عبر قناته الرسمية في موقع الفيديوهات "يوتيوب"، ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصة به.

وروّج محمد رمضان للأغنية عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث نشر البوستر الرسمي للأغنية وعلّق عليه قائلاً: "يا رب تعجبكم أغنية "طيبة تاني لأ"، مين منكم متفق معايا في أغنية النهاردة (طيبة تاني لأ... دلع تاني لأ)".

وظهر محمد رمضان في البوستر وهو يتناول العشاء على مائدة مع مجموعة من الكلاب، وتصدح كلمات الأغنية في الخلفية، وتقول "ميتعاشروش ميتأمنوش"، في رسالة منه لمَن خذلوه.

يُذكر أن محمد رمضان يواصل تصوير فيلمه الجديد "أسد"، الذي تدور أحداثه في حقبة المماليك وثورة العبيد، ويشاركه في البطولة الفنانة رزان جمال، التي تلعب دور أميرة غير مصرية تقع في حبّه، في إطار تشويقي مليء بالإثارة، والفيلم من تأليف محمد وشيرين دياب، وإخراج محمد دياب، وبطولة: ماجد الكدواني، أحمد مالك، علي قاسم، كامل الباشا، وأحمد عبدالحميد، الى جانب عدد من الفنانين السودانيين، ويُعد الفيلم ثاني تجربة سينمائية تاريخية لرمضان بعد فيلم "الكنز" بجزءيه من إخراج شريف عرفة، ومن المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

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