نيللي كريم تحتفل بعرض فيلمها في الولايات المتحدة للمرة الأولى

تغادر الفنانة نيللي كريم القاهرة خلال الساعات المقبلة الى الولايات المتحدة الأميركية، بصحبة الفنانين شريف سلامة وحنان مطاوع، بطلي فيلمها الجديد "هابي بيرزداي"، لحضور العرض الخاص للفيلم في مهرجان تريبيكا يوم 5 حزيران (يونيو) المقبل، في عرضه الأول في المهرجان، حيث من المقرر أن تحتفل نيللي وفريق العمل بعرضه وسط الجاليات العربية هناك، الفيلم من تأليف محمد دياب وسارة جوهر، وإخراج سارة جوهر.

كانت نيللى كريم قد احتفلت مؤخراً بانطلاق تصوير أحدث أعمالها السينمائية فيلم "بروفة فرح"، الذى كان يحمل اسم "جوازة ولّا جنازة" قبل تغييره، ويجمع الفيلم نيللي كريم بالفنان شريف سلامة والفنان اللبناني عادل كرم، ومن إخراج أميرة دياب.

يُذكر أن فيلم "هابي بيرزداي" يعد عودة لحنان مطاوع الى عالم السينما بعد غياب دام لأكثر من أربع سنوات، حيث كان آخر اعمالها في السينما فيلم "قابل للكسر" وشارك في بطولة الفيلم كل من رانيا شاهين، فاطمة عادل، عمرو جمال، خالد خطاب، وآخرين، إخراج أحمد رشوان.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :