إنجي المقدم تتحدث عن سبب خوفها من تجربتها في رمضان الماضي

حلت الفنانة إنجي المقدم، ضيفة على برنامج "عرب وود" حيث تحدثت عن أسباب خوفها خلال تجربتها في رمضان الماضي في مسلسلي "كامل العدد 3"، و"سيد الناس"، اللذين حققت خلالهما نجاحًا كبيرًا وقت عرضهما.

قالت إنجي، عن مشاركتها في مسلسل "كامل العدد": "كامل العدد كان كوميدي، ولكني كنت مرعوبة لأن الكوميدي مش سهل، وأنا كنت عايزة أعمل الشخصية صح أوي".

أما عن مشاركتها في مسلسل "سيد الناس"، برفقة الفنان عمرو سعد، فعلقت قائلة: "مسلسل سيد الناس كانت ظروفة صعبة أوي في التصوير ودخلنا متأخر شوية والشخصية كانت تقيلة أوي والمشاهد كان فيها كلام كتير ولازم يتقال بالحرف، ومن المشاهد اللي كانت صعبة مشهد الذبح كان صعب أوي ومشهد السحل اتعاد مرتين".

مسلسل "كامل العدد 3"، بطولة كل من دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، ميمي جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، ميران عبدالوارث، ألفت إمام، تأليف رنا أبو الريش، ويسر طاهر، إخراج خالد الحلفاوي.

أما مسلسل "سيد الناس" فكان من بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، منة فضالي، سلوى عثمان، رنا رئيس، بشرى، ياسين السقا، ملك أحمد زاهر، سليمان عيد، محمود قابيل، علياء صبحي، جوري بكر، إنجي كيوان، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

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