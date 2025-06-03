شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى قمر بعد غنائه في كندا: الحفلات كاملة العدد ومبسوط بتفاعل الجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النجم مصطفى قمر عن سعادته الكبيرة بنجاح جولته الغنائية الأخيرة في كندا، حيث أحيا ثلاث حفلات جماهيرية كاملة العدد في مدن مختلفة، وسط تفاعل حماسي من الجمهور الذي حضر من الجاليات العربية والجمهور الكندي ليستمتع برحلة موسيقي عبر مشوار قمر الفني الطويل.

وفي تصريح خاص، قال مصطفى قمر لـ"الخليج 365": الحمد لله، كانت حفلات مميزة جدًا، الجمهور كان رائع وتفاعل معايا من أول لحظة، غنيت من كل مراحل مشواري الفنى، وسعيد جدًا إن الناس حافظين وبيغنوا معايا بكل حب."

وأضاف: "الجمهور الكندي فاجئني بحماسه، وحقيقي كانت من أجمل جولات حياتي، وإن شاء الله الجايات أحلى".

وكانت آخر كليبات مصطفى قمر أغنية "صناعة مصرية" من كلمات وألحان محمد قاسم وتوزيع وسام عبد المنعم، أغنية "صناعة مصرية" باللهجة المصرية وبقالب غنائي إيقاعى.

عمل غنائي جمع بين الغزل والحب بأسلوب مختلف من ناحية المفردات والتعابير المستخدمة في وصف الشريكة التي وُصفت بأنها صناعة مصرية، وذلك تعبيراً عن جمال الفتاة المصرية التي تغزل بها مصطفى قمر الذي قدم أغنية جديدة ومختلفة عن أغنياته السابقة.

صُورت أغنية "صناعة مصرية" في منطقة "المكس" في مدينة الإسكندرية في مصر تحت إدراة المخرجة المصرية بتول عرفة، ويُعتبر أول كليب لـ مصطفى قمر يتم تصويره في الإسكندرية على الرغم من أنها مسقط رأسه.

