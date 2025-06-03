شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة مع الشاعر محمد الشافعي بثلاث أغنيات في ألبومها القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعاون النجمة التونسية لطيفة مع الشاعر محمد الشافعي في ثلاث أغنيات جديدة، ضمن ألبومها المنتظر طرحه خلال الأيام المقبلة عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي والمنصات الموسيقية.

وتعد هذه الأغاني بمثابة تجربة فنية مختلفة عن أعمال لطيفة السابقة، من حيث الموضوعات والأسلوب الموسيقي، في إطار سعيها المستمر لتقديم محتوى متجدد ومتنوع لجمهورها في العالم العربي، وتضع اللمسات الأخيرة على الألبوم، تمهيدًا لطرحه رسميًا، والذي تعول عليه كثيرًا ليكون إضافة قوية لمسيرتها الغنائية.

وكانت آخر أعمال لطيفة الأغنية العاشرة من ألبومها الجديد "مفيش ممنوع"، والتي تحمل عنوان "زعمة لاباس" وجاءت على طريقة الفيديو كليب، وذلك عبر منصة الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات الشاعر ياسين الحمزاوي، وألحان وتوزيع أمين القلسي، ميكس وماستر بيشوي مجدي.

وأغنية أخرى بعنوان "الحياة سكرة"، وهي من كلمات عمرو المصري، ألحان سامر أبو طالب وتوزيع أمين نبيل، وميكس وماستر مصطفى رؤوف، والكليب من إخراج وليد ناصيف وتم تنفيذه بالذكاء الاصطناعي Ai.