تامر حسني يكشف عن وعكته الصحية.. هل نقل العدوى إلى ابنه؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 2 يونيو 2025 11:54 مساءً - كشف النجم تامر حسني عن تعرضه لوعكة صحية شديدة قبيل سفره لدولة الإمارات، استدعت نقله إلى المستشفى، مشيراً إلى أن هذه الأزمة الصحية وقعت قبل أسبوع واحد فقط من تعرض نجله "آدم" لوعكة مماثلة استدعت هي الأخرى دخوله المستشفى.

تامر حسني يتحدث عن وعكته الصحية

وأوضح تامر حسني، عبر منشور له على خاصية "الستوري" في حسابه الرسمي على "إنستغرام"، أنه لا يعتاد مشاركة تفاصيل حياته الشخصية مع جمهوره، إلا أن انتشار الخبر بين محبيه دفعه إلى توضيح الأمر، خاصة بعد أن علم الكثيرون بتعرضه لوعكة صحية شديدة نُقل على إثرها إلى أحد المستشفيات.

وأشار تامر في منشوره إلى أن ابنه "آدم" تعرض بدوره لأزمة صحية مماثلة بعد أسبوع واحد فقط من وعكته، مما استدعى إدخاله المستشفى أيضًا لتلقي العلاج اللازم.

واختتم "نجم الجيل" منشوره برسالة شكر وامتنان لكل من تواصل معه أو دعا لابنه، قائلاً: "أشكر كل من دعا له واطمأن عليه، حفظكم الله وحفظ أولادكم".

سكرين شوت من خاصية استوري حساب تامر حسني على انستغرام

تعرض نجل تامر حسني وبسمة بوسيل لوعكة صحية

وكانت أعلنت الفنانة المغربية بسمة بوسيل عن تعرض نجلها "آدم"، وابن الفنان تامر حسني، لوعكة صحية، حيث نشرت عددًا من الصور له وهو على سرير المرض داخل أحد المستشفيات؛ وعلقت عليها بدعاء: "اللهم اشفي ادم شفاء ليس بعده سقما ابد اللهم خذ بيده اللهم احرسه بعينيك حيث لا تنام واكفه بركنك الذي لايرام واحفظه بعزك الذي لايضام".

وأضافت :"اللهم اشفي من يتألم ونحن بالنوم منعمين ومن يبكي وجعا ونحن بملذاتنا غارقين ربي اشفي مرضانا وجميع مرضي المسلمين شفا لايغادر سقما".

بسمة بوسيل تدعي لنجلها بعد مرضه - الصورة عبر خاصية ستوري لحسابها بإنستغرام

للمزيد.. تعرض نجل تامر حسني وبسمة بوسيل لوعكة صحية.. ووالدته تطلب الدعاء له

"حبيبي تقلان".. أحدث أغاني ألبوم تامر حسني الجديد

وطرح النجم تامر حسني أغنيته الجديدة "حبيبي تقلان"، وهي ثالث أغاني ألبومه المنتظر "لينا معاد"، والمنتظر طرح أغانيه تباعاً بطريقة "السينجل"

الأغنية طرحها تامر بطريقة الفيديو كليب بالتعاون مع الموزع العالمي علي فتح الله، حيث تم تصويره في مواقع متعددة، أبرزها سفح الأهرامات.

وحملت الأغنية في طيات معانيها طابعا رومانسياً اعتمد على لغة العتاب واللوم للحبيب وجاءت بعض كلماتها كالتالي: "حبيبي تقلان ولا سائل فيا.. بقاله أيام مسألش عليا.. من يومها ما جالي نوم ولا بتغمض عينيا".



تامر حسني ومفاجأت حفل دبي

وخلال اليومين الماضيين، أحيى تامر حسني، حفل غنائي ناجح في دبي ، بحضور عدد كبير من جمهوره ومحبيه، والمميز في هذا الحفل هي المفاجأت التي كانت به أبرزها هو استعانته بأبطال ونجوم فيلم "ريستارت" لمشاركته غناء أغنية "المقص" والتي قدمها تامر من قبل برفقة المطرب رضا البحراوي في إطار الترويج للفيلم؛ حيث بدأ تامر في تقديمهم واحداً تلو الآخر، وكعادة الفنان محمد ثروت الذي دائماً ما يضع بصمة كوميدية في أي عمل فني يشارك به؛ حيث استعان بمزمار "بلدي" كبير أثناء دخوله المسرح؛ ليذكرنا بما فعله النجم الراحل سمير غانم في مسرحية "المتزوجون"، هذا الأمر أدخل "نجم الجيل" تامر حسني في حالة من الضحك خاصةً وأنه لم يتوقع منه هذا الأمر.

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والمفاجأة الأخرى هي مشاركة الفنان الشامي لـ تامر أغنية "ملكة جمال الكون" التي قدمها سوياً بطريقة الديو قبل أيام من الحفل، وطرحت عبر المنصات السوشيال ميديا التابعة للثنائي، وغير من المفاجأت مثل مفاجأت تامر جمهور الحفل بمقطع إضافي غير معروف من أغنيته الشهيرة "كل مرة"، التي تعود إلى فيلم "سيد العاطفي" الصادر عام 2005، وهي من كلماته وألحانه.

فيلم "ريستارت".. أحدث أفلام تامر حسني

يُعرض حالياً للفنان تامر حسني فيلمه الجديد "ريستارت" في دور العرض السينمائي، ويشاركه البطولة كل من هنا الزاهد، باسم سمرة، محمد ثروت، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

وتدور قصته حول محمد مهندس ويعمل فني هواتف بسيطاً، يحلُم بالزواج من عفاف، مؤثرة صغيرة على السوشيال ميديا. لكن عندما يقف المال عائقاً في طريقهما، يتعاونان مع عائلتيهما الكوميدية بحثاً عن الشهرة عبْر الإنترنت. وبمساعدة "الجوكر"، وكيل رقمي مريب، يحققان نجاحاً كبيراً، لكن مع تدفق الشهرة والثروة، تفقد العائلة القيم والمبادئ التي كانت تجمعها.

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