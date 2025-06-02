شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين تتخذ الإجراءات القانونية ضد محمود الليثى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُعلن جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين "ساسيرو" أنها بدأت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المطرب محمود الليثي، وذلك إثر قيامه بالتعدي على أغنية “يا مسهرني”، أحد أبرز أعمال الموسيقار الكبير سيد مكاوي، وكلمات الشاعر الكبير أحمد رامي.

وقد تقدّم المستشار القانوني للجمعية، الدكتور حسام لطفي، ببلاغ رسمي إلى معالي النائب العام، قُيد برقم العريضة 1235328، يتهم فيه الفنان المذكور بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية من خلال استخدام لحن الأغنية دون تصريح، مع تحوير كلماتها في أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان “ماتعيش فيها دور المظبوط”.

وتؤكد الجمعية أن ما تم يمثل تعديًا صريحًا ومرفوضًا على أحد أركان التراث الغنائي المصري والعربي، حيث تم استخدام العمل الأصلي دون الحصول على موافقة أصحاب الحقوق، فضلًا عن تغيير كلماته إلى محتوى يفتقر إلى القيم الجمالية، وهو ما يُعد تشويهًا لعمل فني خالد، وانتهاكًا صريحًا للحقوق الأدبية والفكرية المحمية قانونًا.

وإذ تستنكر الجمعية هذا التصرف، فإنها تؤكد التزامها الكامل بحماية حقوق المؤلفين والملحنين والدفاع عنها بكافة الوسائل القانونية المتاحة. كما تدعو الجمعية جميع الفنانين والمنتجين إلى احترام حقوق الملكية الفكرية، والتعامل مع الأعمال الفنية التراثية بمسؤولية تليق بقيمتها التاريخية والفنية.