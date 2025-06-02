بعد أيام قليلة من انفصاله.. أحمد السقا برفقة حمادة هلال وعمرو سعد لأداء مناسك الحج

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 2 يونيو 2025 10:20 مساءً - سافر الفنان أحمد السقا رفقة الفنانين حمادة هلال وعمرو سعد إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج لهذا العام.‏

أحمد السقا برفقة حمادة هلال وعمرو سعد إلى السعودية

‏ حيث نشر أحمد السقا عبر خاصية الـ"ستوري" لحسابه الخاص بموقع الصور والفيديوهات "إنستغرام" صورة تذكارية جمعت الثلاثة ‏بملابس الإحرام البيضاء متجهين نحو المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج.‏

أحمد السقا برفقة حمادة هلال وعمرو سعد لأداء مناسك الحج - الصورة عبر خاصية الستوري لحساب أحمد السقا بإنستغرام

وتأتي رحلة السقا بعد أيام قليلة من إعلانه الرسمي عن طلاقه من الإعلامية مها الصغير بعد زواج دام 26 عامًا. ‏

وفي تصريحات سابقة، أكد السقا أن الانفصال كان وديًا ، وإنها تحظى باحترامه، وأنه ما زال على تواصل معها، لكونها أم أبنائه الثلاثة. ‏قائلًا: "أنا سنغل، كوني سنغل لا أنفي احترامي لأم أولادي، وإن هي عشرة، وسيدة فاضلة، وربت أولادي أحسن تربية، والنصيب ‏محصلش، وقدر الله ما شاء فعل، وما زلنا أصدقاء وعلى تواصل، ومعنديش مشكلة خالص، وبقرأ حاجات في السوشيال ميديا وكلام لم ‏يصدر عن لساني أو لسانها".‏

ورفض أحمد السقا عبر تصريحاته أن تتحول حياته الشخصية إلى مادة للترند، مضيفًا: "أفضل أن أتواجد في الصدارة بفيلم ناجح، لا ‏بخبر عن انفصال أو زواج. الزواج والطلاق قسمة ونصيب، وأنا أعيش الآن لأجل أولادي، وفخور بكل لحظة قضيتها مع أسرتي".‏

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أحمد السقا يترقب عرض فيلم "أحمد وأحمد"‏

أحمد السقا وأحمد فهمي ثنائية سينمائية منتظرة في فيلم "أحمد وأحمد" والمقرر طرحه في دور السينما خلال موسم أفلام عيد الأضحي، ‏حيث يجتمع الثنائي بعدما كان يقدم كل منهما فيلماً بمفرده، وفي هذا الفيلم يقف فهمي أمام السقا لأول مرة وجهاً لوجه في السينما، حيث ‏تعاون الثنائي في أكثر من عمل كضيوف شرف حيث ظهر كل واحد منهما ضيف شرف أكثر من مرة في أعمال الآخر.‏

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فيلم "أحمد وأحمد" من بطولة: أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، طارق لطفي، غادة عبد الرازق، علي صبحي، محمد لطفي، ‏رشدي الشامي، وحاتم صلاح، مع عدد من ضيوف الشرف منهم أوس أوس، إبراهيم حجاج، والعمل من فكرة وسيناريو وحوار أحمد ‏درويش ومحمد عبد الله، وإخراج أحمد نادر جلال، وتدور الأحداث في إطار كوميدي، ويجسد السقا دور خال فهمي خلال أحداث الفيلم.‏



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