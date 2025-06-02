بعد أيام قليلة من انفصاله.. أحمد السقا برفقة حمادة هلال وعمرو سعد لأداء مناسك الحج

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 2 يونيو 2025 10:20 مساءً - سافر الفنان أحمد السقا رفقة الفنانين حمادة هلال وعمرو سعد إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج لهذا العام.
أحمد السقا برفقة حمادة هلال وعمرو سعد إلى السعودية
حيث نشر أحمد السقا عبر خاصية الـ"ستوري" لحسابه الخاص بموقع الصور والفيديوهات "إنستغرام" صورة تذكارية جمعت الثلاثة بملابس الإحرام البيضاء متجهين نحو المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج.
وتأتي رحلة السقا بعد أيام قليلة من إعلانه الرسمي عن طلاقه من الإعلامية مها الصغير بعد زواج دام 26 عامًا.
وفي تصريحات سابقة، أكد السقا أن الانفصال كان وديًا ، وإنها تحظى باحترامه، وأنه ما زال على تواصل معها، لكونها أم أبنائه الثلاثة. قائلًا: "أنا سنغل، كوني سنغل لا أنفي احترامي لأم أولادي، وإن هي عشرة، وسيدة فاضلة، وربت أولادي أحسن تربية، والنصيب محصلش، وقدر الله ما شاء فعل، وما زلنا أصدقاء وعلى تواصل، ومعنديش مشكلة خالص، وبقرأ حاجات في السوشيال ميديا وكلام لم يصدر عن لساني أو لسانها".
ورفض أحمد السقا عبر تصريحاته أن تتحول حياته الشخصية إلى مادة للترند، مضيفًا: "أفضل أن أتواجد في الصدارة بفيلم ناجح، لا بخبر عن انفصال أو زواج. الزواج والطلاق قسمة ونصيب، وأنا أعيش الآن لأجل أولادي، وفخور بكل لحظة قضيتها مع أسرتي".
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أحمد السقا يترقب عرض فيلم "أحمد وأحمد"
أحمد السقا وأحمد فهمي ثنائية سينمائية منتظرة في فيلم "أحمد وأحمد" والمقرر طرحه في دور السينما خلال موسم أفلام عيد الأضحي، حيث يجتمع الثنائي بعدما كان يقدم كل منهما فيلماً بمفرده، وفي هذا الفيلم يقف فهمي أمام السقا لأول مرة وجهاً لوجه في السينما، حيث تعاون الثنائي في أكثر من عمل كضيوف شرف حيث ظهر كل واحد منهما ضيف شرف أكثر من مرة في أعمال الآخر.
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فيلم "أحمد وأحمد" من بطولة: أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، طارق لطفي، غادة عبد الرازق، علي صبحي، محمد لطفي، رشدي الشامي، وحاتم صلاح، مع عدد من ضيوف الشرف منهم أوس أوس، إبراهيم حجاج، والعمل من فكرة وسيناريو وحوار أحمد درويش ومحمد عبد الله، وإخراج أحمد نادر جلال، وتدور الأحداث في إطار كوميدي، ويجسد السقا دور خال فهمي خلال أحداث الفيلم.
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