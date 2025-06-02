حسام حبيب يوجه الشكر لجمهوره: ربنا يقدرني ابقى عند حسن ظنكم دائماً ‏

حسام حبيب: "مفيش كلام يوصف شعوري"‏

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موعد طرح ألبوم حسام حبيب الجديد

الألبوم مغامرة فنية تحمل شعوراً خاصاً

أغاني فيلم "السلم والثعبان 2" بصوت حسام حبيب‏

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 2 يونيو 2025 10:20 مساءً - عبّر الفنانعن امتنانه العميق لجمهوره بعد عودته الفنيّة، كاشفًا عن دورهم المحوري في تجاوز محنته وذلك في منشور ‏بحسابه الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".‏وبكلمات لم تكن مجرد شكر عابر، بل اعترافٌ صادق من الفنان حسام حبيب بأن جمهوره كان "الداعم الأول" له بإعادته لمساره الفني ‏حيث كتب قائلًا: "حبايب قلبي.. ربنا يخليكم ليا، انتم ربنا جعلكم سبب اني ارجع اقف رجلي تاني ارجع عشان ابسطكم مفيش كلام ‏يوصف شعوري يارب اقدر اخليكم مبسوطين بالشغل سوا اغاني أو مزيكا بجد انتم الداعم الأول ليا وانشاء الله ربنا يقدرني ابقي عند ‏حسن ظنكم دائماً.. بحبكم جداً".‏ويستعدلطرح ألبومه الجديد خلال الفترة المقبلة، حيث يُعيده إلى جمهوره مُجدداً بعد فترة طويلة من الغياب، والألبوم مكون ‏من 10 أغاني متنوعة سيتم طرحها على فترات متباعدة خلال موسم صيف 2025، وهي الفترة التي ستشهد طرح عدد كبير من ‏الألبومات الغنائية.‏يمكنك قراءة.. تامر حسني يرد على رسالة حسام حبيب ويطالبه بالعودة لمشواره الفني... إليكم التفاصيلوأوضحفي بيانٍ صحفي سابق، أن "هذا الألبوم يُعبر عن مشاعره الحقيقية، ويضم أغاني ذات طابع درامي تعكس مرحلتين من ‏حياتي، الأولى كانت فترة صعبة مررت بها، والثانية بداية حياة جديدة أعبِّر عنها من خلال الأغاني"، واصفاً الألبوم بـ"المغامرة الفنية ‏التي تحمل شعوراً خاصاً، بعيداً عن الطابع التجاري المعتاد"، فيما يُخطط لإصدار الألبوم بشكل تدريجي، حيث ستصدر الأغاني منفردة كل ‏أسبوع؛ ما يلائم أساليب الاستماع الحديثة ويضمن تفاعلاً مستمراً مع الجمهور.وفي سياق آخر، يواصلنشاطه الفني من خلال تعاقده مؤخراً مع المخرج طارق العريان للمشاركة في أداء وغناء ألحان ‏الجزء الثاني من فيلم "السلم والثعبان"، والمقرر البدء في تصويره قريباً، وهو من بطولة منة شلبي وعمرو يوسف، وتأليف أحمد ‏حسني.‏لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».