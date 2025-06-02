بكلمات مؤثرة.. هكذا ودعت زينة مكي شخصية ناي بمسلسل آسر

زينة مكي تتحدث عن شعور الخوف وقت تصوير مسلسل آسر

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"ناي".. كبش فداء في عالم الخيانات

مسلسل "آسر"

"فعل ماضي".. عمل درامي سابق لـ زينة مكي

View this post on Instagram A post shared by Zeina Makki زينة مكّي (@zeinahmakki)

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 2 يونيو 2025 10:20 مساءً - أعلنت النجمة اللبنانيةعن انتهاء تصوير مشاهدها في مسلسل ""، في تجربة وصفتها بالمميزة والمليئة بالتحديات والمشاعر المتضاربة، وفي منشور مؤثر عبر حسابها على "إنستغرام"، أعربت زينة عن امتنانها العميق لكل من شاركها هذه الرحلة الفنية والإنسانية التي استمرت عشرة أشهر بعيداً عن الوطن، لكنها كانت كفيلة بأن تفتح أمامها أبواباً جديدة من الحب والثقة والانتماء.وقالت زينةمكي في منشورها: "اليوم، أغلق هذا الفصل. شكراً لكِ يا ناي، كنت خائفة من الابتعاد عن المنزل لعشرة أشهر. لكن ما لم أتوقعه هو أن أجد منزلاً من نوع جديد". وأضافت أنها خلال هذه الرحلة تعرفت إلى أشخاص تركوا أثراً كبيراً في حياتها، في موقع التصوير وخارجه، مؤكدةً أن هذه الأشهر العشرة كانت من أجمل ما عاشته في مسيرتها".واختتمت منشورها برسالة حب وامتنان لكل من كان جزءاً من هذه التجربة، سواء من ذكرت اسمه أو لا، قائلةً: "أنتم تعرفون من أنتم. أحبكم جميعاً. حقاً".وفي وقت سابق تحدثت الفنانة، في لقائها مع كاميرا "et بالعربي" عن شخصية "ناي" التي جسدتها في مسلسل "آسر"، ووصفتها بأنها "كبش الفداء" في عالم يملؤه الغموض والخيانة، واعتبرت أن "ناي" كانت الشخصية الوحيدة البريئة وسط شبكة من العلاقات المتشابكة والمشاعر المضطربة.وكشفت مكي عن عمق العلاقة التي تربط "ناي" بالشخصية الرئيسية "آسر"، التي يؤديها النجم باسل خياط، مشيرةً إلى تعقيد هذه العلاقة التي تجمع بين الحب، الألم، والانكسارات، ما أضاف أبعاداً درامية وإنسانية قوية إلى الدور.مسلسل "آسر" هو النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير "إيزيل"، الذي عُرض لأول مرة عام 2009، وتدور أحداث مسلسل آسر في إطار درامي تشويقي مليء بالأكشن والإثارة عن قصة ثلاثة أصدقاء، تتوتر العلاقة بينهم بعد أن يُخطط اثنان منهم لسرقة أحد المصارف بمساعدة حبيبة "آسر"؛ ليتورط الأخير في العملية.يمكنكم قراءة.. أحلام تشيد بأداء باميلا الكيك في آسر وتتساءل عن سر رشاقتهاوكانت للفنانةمشاركة درامية سابقة من خلال مسلسل "فعل ماضي" الذي حقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً؛ إذ قدمت حالة أو شخصية واقعية نراها في عدد من الفتيات اللواتي يضعن شروطاً حال توافرها يتخذن قرار الزواج، هذه الحالة تتمثل في طبيبة التجميل "ريتاج" الفنانةزينة مكي، التي وضعت شروطاً في شريك حياتها، أبرزها أن يكون مستواه التعليمي عالياً كحصوله على شهادة من إحدى الجامعات إلى جانب تمتعه بمستوى مادي يشبه مستواها.ودارت أحداث المسلسل في إطار اجتماعي، حيث تعيش "هند" الفنانة شجون الهاجري بسلام مع أسرتها المكونة من زوجها الطبيب المرموق وابنتيها، ولكن ماضيها الصاخب بالسهرات الخاصة يهدد بالانكشاف عندما يظهر شريكها السابق في حياتها من جديد.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».