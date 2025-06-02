مسلسلات الأوف سيزون 2025 الخليجية.. وجبة درامية منتظرة

هدى حسين تقتحم عالم الكوميديا في "الصحبة الحلوة"

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ناصر القصبي يعود بـ فبراير الأسود.. ومحبوه يرفعون سقف التوقعات

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إلهام الفضالة ورحلة درامية غامضة

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"كان إنسان" يجمع نجوم الخليج في تجربة إنسانية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 2 يونيو 2025 10:20 مساءً - تشهد الساحة الدرامية الخليجية خلال الفترة المقبلة أو ما تعرف بـ اسم "الأوف سيزون"، عرض مجموعة من المسلسلات يتصدر بطولتها أسماء لكبار نجوم الخليج، والمميز في هذه الأعمال بجانب مشاركات الكبار بها هى قصصها وما تحمله من أحداث متنوعة.ومن بين الأعمال الدرامية التي استحوذت على اهتمام الجمهور ، هو مسلسل ""، ويرجع ذلك لعدة أسباب، أبرزها هو أن العمل من بطولة النجمة الكبيرة هدى حسين صاحبة الشعبية الجارفة في الوطن العربي، إضافة إلى رغبة الجمهور الذي أبدى حماسه الشديد، في رؤية نجمتهم المفضلة في الثوب الكوميدي، خاصة عقب ظهورها على بوستر المسلسل في قالب كوميدي، والذي قامت بنشره إحدى المشاركات في المسلسل، الفنانة أنوار المنصور عبر صفحتها على " إنستغرام".وظهرت في البوستر جملة لافتة وهي: البحث عن خديجة زيدان، مما يضيف عنصر تشويق للحدث الأساسي في القصة.ويبدو أن جمهور الفنانةليس وحده متحمساً للمسلسل، ولكن هي أيضاً لديها نفس الحماس الذي لم تستطع إخفاءه ـ لتقرر بث مقطع فيديو قصير عبر حسابها بـ "سناب شات"، كشفت من خلاله بأن العمل يتميز بالطابع الكوميدي واصفة إياه بأنه "دمه خفيف" ويقع في 10 حلقات، منوهة أن تركيبة شخصيتها بالعمل صعبة للغاية، لكونها تطلب ظهوراً مختلفاً سواء في الشكل أو المظهر.وتابعت: "الشخصية تركيبتها صعبة في الشكل والميك آب واللبس""الصحبة الحلوة"، يبدأ عرض أولى حلقاته يوم 13 يونيو الجاري، وهو من تأليف عبدالله الحسيني وعبد العزيز السبيعي ومن إخراج محمد دحام الشمري والإشراف العام محسن ملا حسين، وأحمد ملا حسين، ومن بطولة الفنانة هدى حسين، ميثم الحسيني، شبنم خان، سعاد الشطي، أنوار المنصور، عبد الله التركماني، منصور البلوشي، سعاد أحمد، فؤاد الشطي، محمد الراشد، حسن الموسوي، بدر السعيد، فينيسيا هارون، وياسر علي الشمري.وسط سعادة كبيرة من محبيه ومتابعي أعماله الفنية، زفّ الفنان القدير ناصر القصبي خبراً ساراً لجمهوره وهو عودته للساحة الدرامية بعد انقطاع دام نحو عامين، من خلال مشروع جديد بعنوان "فبراير الأسود".العمل المرتقب يعد أولى خطوات القصبي في موسم "الأوف سيزون"، ويأتي امتداداً لمسيرته الحافلة في مجال الكوميديا والدراما الخليجية.منصة "شاهد" والتي سوف تقوم بعرض هذا المسلسل، استغلت حفاوة جمهور ناصر القصبي به، لتلهب حماسهم، بعد أن نشرت الملصق الدعائي للمسلسل عبر حسابها الرسمي بـ " إنستغرام" والذي ظهر عليه " القصبي" منفرداً ممسكاً بيده الاسكريبت الخاص بالعمل، مرفقاً بها تعليقاً يشير بأننا سنكون أمام عمل درامي مميز ، حيث جاء كالتالي: "انتظروا ناصر القصبي في عمل استثنائي، فبراير الأسود قريباً على شاهد".عودةللدراما من جديد، لم تكن هي وحدها مثيرة للتفاعل، بل أثار أيضاً اسم المسلسل تفاعلاً واسعاً بين المتابعين، خاصة لكونه يتطابق مع اسم فيلم مصري شهير للنجم الراحل خالد صالح، ما زاد من تساؤلات الجمهور حول مضمون المسلسل وخطه الدرامي.ويضم العمل المقرر طرحه قريباً نخبة من نجوم الدراما الخليجية، من أبرزهم حبيب الحبيب، سناء يونس، لولو التميمي ويزيد المجيول، وهو من تأليف ناصر العزاز وإخراج عمرو صلاح.بعد النجاح الكبير الذي حققته النجمة إلهام الفضالة في موسم دراما رمضان الماضي بمسلسل "بيت حمولة" الذي تصدر قوائم الأعمال الأعلى مشاهدة وقت عرضه، تعود لجمهورها بتجربة جديدة ومختلفة من خلال مسلسل "أثر بارد" والذي بدأت التحضيرت الأولية له لانطلاق تصويره يكون ضمن خريطة مسلسلات العام الجاري 2025.وخلال قصة المسلسل، تأخذ الفنانةمحبيها معها في رحلة سريعة مليئة بالغموض والألغاز والإثارة، إذ تجسد شخصية طبيبة تعمل في أحد المستشفيات والتي تكتشف أن ابنتها كانت حاملاً بعد وفاتها في حادث قتل، مما يدفعها لبدء رحلة البحث عن أسرار الحمل والقضية.ويتوقع أن يحظى العمل بمشاهدة عالية عند عرضه، لما يتناوله من أحداث مشوقة.وحرص النجم السعودي سعيد قريش أحد أبطال المسلسل، والذي سوف يقدم ثنائية مميزة معخلال أحداثه، على الترويج للمسلسل من خلال نشر ملصق مبدئي للعمل عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، اعتلته إلهام الفضالة وهي ترتدي معطفاً أبيض وتضع حول كتفيها سماعة طبية، ومن تحتها سعيد قريش ونجوم المسلسل."أثر بارد" كان يحمل في بداية الأمر اسم " مسح ماسبق" ولكن قرر القائمون عليه تغيير اسمه إلى "أثر بارد" ليكون أقرب لفكرته وأحداثه التي تدور في إطار تشويقي ومثير.ويشارك في بطولة العمل أيضاً نخبة من الأسماء من مختلف أنحاء الخليج والعالم العربي، منهم: ناصر عباس، شملان العميري، رهف العنزي، مهدي برويز، غرور صقر، وحنين حامد.يمكنكم قراءة .. أمي: دراما سعودية تلامس الوجدان والطفلة ترف العبيدي تخطف القلوبومن بين المسلسلات المنتظر عرضها خلال الفترة المقبلة هو مسلسل "" والذي كان يحمل في بداية الإعلان عنه اسم "إجهاض حي"، إذ ينتمي هذا المسلسل إلى الأعمال الدرامية القصيرة فهو مكون من 8 حلقات، ويحكي عن قضايا ومشاعر واقعية يمكن لكل شخص أن يمر بها.وعبر عدد من نجوم المسلسل عن سعادتهم بهذا المسلسل، جاء ذلك عبر تصريحات لهم لـ كاميرا "et بالعربي"، في بداية الأمر رفض الفنانإبداء أي تصريحات حول شكل الشخصية التي يلعبها، مكتفياً في حديثه بالإشارة إلى أهمية تقبل الجمهور للعمل، مكملاً" المهم الجمهور يتقبل القضية، وإذا لمستنا القصة في بدايتها راح تلمس شعور الجمهور".أما الفنان القدير، لمّح في تصريحاته بأن الجمهور سوف يرى خلال أحداث المسلسل، وجود مشاكل وصراعات بين أسرتين إحداهما فقيرة والأخرى غنية، منوهاً على أنه سيظهر بدور شخص يملك مؤسسة وأسرة كبيرة والجمهور سوف يرى فلسفته في إدارة كل منها.أما الفنانة آسيا الفرج أوضحت أن السبب الذي حمسها للمشاركة في مسلسل " كان إنسان" هي رغبتها في تقديم شخصية بعيدة كل البعد عن شخصيتها الحقيقية، قائلة " حبيت آخد دور ما أشوف نفسي فيه تماماً، لأني أريد التطوير وتقديم شيء جديد".العمل من إنتاج عبدالله بوشهري، تأليف فاطمة العامر وإخراج علي العلي ويجمع عدداً من نجوم الكويت أبرزهم علي كاكولي، جاسم النبهان، نور الدليمي، آلاء الهندي، آسيا الفرج، ناصر عباس وغيرهم .

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