شكرا لقرائتكم خبر عن باسكال مشعلاني بعد طرح أغنية "اتهرينا": أعشق الغناء باللهجة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت النجمة اللبنانية باسكال مشعلانى عن سعادتها بردود الأفعال التي تلقتها على أغنية "اتهرينا" التي طرحتها مؤخرًا باللهجة المصرية وهى من كلمات رمضان محمد وألحان محمد شحاتة وتوزيع ملحم أبو شديد ومحمود صبرى.

وقالت باسكال مشعلانى لـ"الخليج 365": ردود أفعال الأغنية فاقت توقعاتى من داخل الوسط الفني وخارجه مشيرة إلى أن الأغنية شكلها جديد عليا لم أقدمه قبل ذلك، خصوصًا أنها باللهجة المصرية الذى أعشقها في حياتى.

وطرحت مؤخرًا النجمة اللبنانية باسكال مشعلانى أحدث أغانيها بعنوان بضيعة زغيرة من كلمات الأب الحبيس يوحنا خوند، وألحان خليل رحمة، وميكس وماستر جوزيف كرم.

وأضافت: "الأغنية تحمل طابعًا رومانسيًا وكلها حب وتفاؤل، وأقدم عدة أغانى على طريقة السينجل خلال الفترة المقبلة، بحيث أطرح أغنية كل فترة".