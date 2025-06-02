ليلى علوي بعد تكريمها في مهرجان روتردام: حب الجمهور أكبر تكريم لأي فنان

ليلى علوي تنشر صورًا من التكريم

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 2 يونيو 2025 08:55 مساءً - أعربت الفنانةعن سعادتها البالغة بتكريمها خلال ختام فعاليات، والذي أُقيم أمس الأحد 1 يونيو.جاء التكريم بعد تنظيم جلسة "ماستر كلاس" خاصة بها ضمن فعاليات المهرجان، إلى جانب عرض فيلمها الشهير "سمع هس" من إخراج المخرج شريف عرفة.ونشرت ليلى علوي، صورًا من تكريمها عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، وعلقت قائلة :"سعدت جدا لتواجدي في مهرجان روتردام وشكرا لهذا التكريم وسط الجالية العربية في روتردام وهولندا وإن حب الجمهور بمختلف أعمارهم وتقديرهم هو أكبر تكريم لأي فنان".وأضافت: "خصوصًا لما بنروح لهم ويحسوا إنهم كمغتربين شافوا حد من بلدهم، بيكون عندهم شغف ومحبة، وبيحسوا إنهم شافوا حتة من وطنهم شكرًا لمحبتهم الغالية واحتفائهم بيا اللي بتسعدني جدا".

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آخر مشاركات ليلى علوي السينمائية

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جاءت آخر مشاركة سينمائية للنجمةمن خلال فيلم "المستريحة" والتي تدور قصته حول المحتالة الشهيرة "شاهيناز المرعشلي" التي تعود إلى مصر بعد عشرين عاماً من الهروب، لاستعادة ماسة ثمينة دفنتها قبل هروبها، فتكتشف أن المقبرة قد تم نقل الجثث منها؛ فتقرر جمع أبنائها لمساعدتها في البحث عن الماسة.الفيلم من بطولة: بيومي فؤاد، محمد رضوان، محمودالليثي، عمرو وهبة، مصطفى غريب، نور قدري، وعبدالرحمن ظاظا. ويأتي الفيلم من تأليف محمد عبد القوي، أحمد أنور، أسامة حسام الدين، وأحمد سعد والي، وإخراج عمرو صلاح، ويأتي هذا الفيلم التعاون الرابع مع الفنان بيومي فؤاد، بعد ثلاثية "ماما حامل"، "شوجر دادي" و"جوازة توكسيك".لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».