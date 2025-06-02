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ليلى علوي بعد تكريمها في مهرجان روتردام: حب الجمهور أكبر تكريم لأي فنان

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ليلى علوي بعد تكريمها في مهرجان روتردام: حب الجمهور أكبر تكريم لأي فنان

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 2 يونيو 2025 08:55 مساءً - أعربت الفنانة ليلى علوي، عن سعادتها البالغة بتكريمها خلال ختام فعاليات مهرجان روتردام للفيلم العربي، والذي أُقيم أمس الأحد 1 يونيو.
جاء التكريم بعد تنظيم جلسة "ماستر كلاس" خاصة بها ضمن فعاليات المهرجان، إلى جانب عرض فيلمها الشهير "سمع هس" من إخراج المخرج شريف عرفة.

ليلى علوي تنشر صورًا من التكريم

ونشرت ليلى علوي، صورًا من تكريمها عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، وعلقت قائلة :"سعدت جدا لتواجدي في مهرجان روتردام وشكرا لهذا التكريم وسط الجالية العربية في روتردام وهولندا وإن حب الجمهور بمختلف أعمارهم وتقديرهم هو أكبر تكريم لأي فنان".
وأضافت: "خصوصًا لما بنروح لهم ويحسوا إنهم كمغتربين شافوا حد من بلدهم، بيكون عندهم شغف ومحبة، وبيحسوا إنهم شافوا حتة من وطنهم شكرًا لمحبتهم الغالية واحتفائهم بيا اللي بتسعدني جدا".
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يمكنك قراءة.. مهرجان روتردام للفيلم العربي يختتم دورته الـ 25 بتكريم ليلي علوي وجوائز للسينما

آخر مشاركات ليلى علوي السينمائية

جاءت آخر مشاركة سينمائية للنجمة ليلى علوي من خلال فيلم "المستريحة" والتي تدور قصته حول المحتالة الشهيرة "شاهيناز المرعشلي" التي تعود إلى مصر بعد عشرين عاماً من الهروب، لاستعادة ماسة ثمينة دفنتها قبل هروبها، فتكتشف أن المقبرة قد تم نقل الجثث منها؛ فتقرر جمع أبنائها لمساعدتها في البحث عن الماسة.
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الفيلم من بطولة: بيومي فؤاد، محمد رضوان، محمودالليثي، عمرو وهبة، مصطفى غريب، نور قدري، وعبدالرحمن ظاظا. ويأتي الفيلم من تأليف محمد عبد القوي، أحمد أنور، أسامة حسام الدين، وأحمد سعد والي، وإخراج عمرو صلاح، ويأتي هذا الفيلم التعاون الرابع مع الفنان بيومي فؤاد، بعد ثلاثية "ماما حامل"، "شوجر دادي" و"جوازة توكسيك".

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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