ماجد المصري يحصد جائزة أفضل ممثل في مهرجان الهلال الذهبي

حصد الفنان ماجد المصري جائزة أفضل ممثل عربي عن أدائه في مسلسل "إش إش"، وذلك من مهرجان الهلال الذهبي الذي أُقيم في العاصمة العراقية بغداد، وسط حضور نخبة من الفنانين والإعلاميين العرب.

ونشر المصري عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، صورة الجائزة، وعلق عليها معبّرًا عن امتنانه لهذا التكريم قائلًا: "جائزة أفضل ممثل عربي عن مسلسل "إش إش" من مهرجان الهلال الذهبي في بغداد– العراق... شكرًا للجنة التحكيم، شكرًا لرئيس المهرجان الإعلامي الأستاذ حيدر النعيمي، شكرًا للدكتور جبار جودي نقيب الفنانين العراقيين، وشكرًا للشعب العراقي".

قدّم ماجد المصري في مسلسل "إش إش" شخصية رجب الجريتلي، وهي إحدى الشخصيات المحورية التي لاقت استحسانًا كبيرًا من الجمهور والنقاد على حد سواء، لما حملته من أبعاد درامية وتفاصيل إنسانية عميقة، ساهمت في إبراز قدراته التمثيلية.

شارك في بطولة المسلسل الى جانب ماجد المصري مجموعة من النجوم، من بينهم: مي عمر، هالة صدقي، انتصار، دينا، طارق النهري، شيماء سيف، علاء مرسي، عصام السقا، إيهاب فهمي، ومحمد الشرنوبي.

المسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي، وتدور أحداثه حول فتاة تُدعى "إش إش"، ترث جمال والدتها وفقرها، وتضطر للعمل كراقصة تحت ضغوط الحياة، قبل أن تأخذ حياتها منحى دراميًا مفاجئًا عندما تنخرط بالصدفة في عالم عائلة "آل الجريتلي"، لتكتشف أن ماضيها المظلم مرتبط بأسرار دفينة داخل هذه العائلة.

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