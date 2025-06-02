ريا أبي راشد تخوض تجربة التمثيل للمرة الأولى

حلّت الإعلامية ريا أبي راشد ضيفةً على برنامج "معكم" الذي تقدّمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة ONE، حيث كشفت عن اتخاذها خطوة جديدة ومفاجئة في مسيرتها المهنية، إذ أعلنت عن اقترابها من خوض تجربة التمثيل للمرة الأولى، بعد سنوات من النجاح في تقديم البرامج وأداء الأدوار الصوتية في أفلام شهيرة.

وخلال اللقاء، تحدثت ريا عن المشروع قائلةً: "مؤخراً اتعرض عليّ دور، ويمكن أخوض تجربة التمثيل، لكن مش دور رئيسي".

وعن سبب حماستها للتجربة، أوضحت ريّا: "أفتكر لقيت الشخص المناسب اللي ممكن أبدأ معاه الخطوة دي، بس ماقدرش أقول مين لأنه لسه ما تأكد أي شيء".

ريا أكدت أن الدور المنتظَر سيكون ضمن عمل عربي، قائلةً: "حاسّة إنها فرصة مناسبة أكتشف فيها إذا عندي موهبة تمثيل بجد ولا لأ".

وتمثل هذه الخطوة تحولاً لافتاً في مسيرة ريا أبي راشد، التي لطالما ارتبط اسمها بالإعلام والترفيه، وسط ترقب جمهورها لمعرفة تفاصيل التجربة الأولى على الشاشة كممثلة.

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