شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن فيلم نتفليكس الجديد Frankenstein.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت منصة نتفليكس الفيديو الترويجى الرسمي لـ فيلمها الجديد Frankenstein، الذى سيطرح في نوفمبر المقبل، من إخراج المخرج العالمى جييرمو ديل تورو، ومن بطولة النجم العالمى أوسكار إسحاق.

يُقدّم المخرج الحائز على جائزة الأوسكار، جييرمو ديل تورو، فيلمًا مُقتبسًا من قصة ماري شيلي الكلاسيكية عن فيكتور فرانكنشتاين، العالم اللامع والمغرور الذي يُعيد الحياة إلى مخلوق في تجربة وحشية تُؤدي في النهاية إلى هلاك كلٍّ من الخالق وخلقه المأساوي.

فيلم Frankenstein من بطولة جاكوب إلوردي، أوسكار إسحاق، ميا جوث، كريستوف والتز، رالف إينيسون، ديفيد برادلي، تشارلز دانس، بيرن جورمان، نيكولاي لي كاس.