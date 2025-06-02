شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد مع سعد الدين الهلالي وخالد الجندي ورمضان عبد الرازق استعدادًا للحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر المطرب أحمد سعد عدة صور له من داخل المسجد النبوي وعلق عليها بكتابة: " الحبيب صلي الله عليه وسلم، لما يجمع الأحباب، استعدادًا إلى الحج".

وقد ظهر في الصورة مع أحمد سعد الشيخ خالد الجندي، والشيخ رمضان عبد الرازق ودكتور سعد الدين الهلالي.



أحمد سعد خلال الصور الذى نشرها من داخل المسجد النبوي

كان المطرب أحمد سعد حرص على مشاركة متابعيه وجمهوره بتجربته الجديدة في إزالة التاتو من جسده، ونشر عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام مقطع فيديو يظهر من خلاله وهو يزيل التاتو عن طريق أحد الأجهزة، وكتب قائلاً: "ابتديت رحلة إزالة التاتو وشايف إن ده من أحسن القرارات اللي أخدتها".



أحمد سعد مع الشيخ خالد الجندي والشيخ رمضان عبد الرازق ودكتور سعد الدين الهلالي

وسبق وأعرب أحمد سعد عن سعادته بعد نجاح الحفلات التي أحياها في أستراليا، وعلق على صفحة "فيس بوك" قائلا: "أكتر حاجة بتسعدني في الدنيا إني أفرّح ناس شَمّوا ريحة مصر في كل حرف من أغانيّ، كل عربي كان بيرقص وبيغني من قلبه في الحفلة، فرحتكم وصلتني وخلّتني أعيش أسعد لحظاتي".

وأضاف: "ربنا يديم عليكم الفرح ويسعدكم زي ما أسعدتوني، الحمد لله، حفلاتي في أستراليا كانت أسطورية، مش بس في مشواري… لكن في تاريخ حفلات أستراليا".

وقدم أحمد سعد خلال الحفل عددا كبيرا من أغانيه وسط هتاف كبير من الجمهور الحاضرين، وأشعل المسرح بأغاني مثل، اختياراتي مدمرة حياتي، ووسع وسع، وايه اليوم الحلو ده، وحبيبنا، وغيرها من الأغاني.