نوال الزغبي تسجل أغنية جديدة لطرحها بعد عيد الأضحى

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 2 يونيو 2025 07:24 مساءً - سجلت النجمة اللبنانية، نوال الزغبي أغنية جديدة تمهيدًا لطرحها قريبًا على منصات الموسيقى وموقع الـ "يوتيوب" وذلك بعد موسم عيد الأضحى لعام 2025

وتتعاون نوال الزغبي في أغنيتها الجديدة التي سجلتها مؤخرًا مع الشاعر الغنائي أحمد حسن راؤول وذلك بعد تعاونهم سويًا في أكثر من أغنية.

نوال الزغبي تتطرح أولى أغاني ألبوم "يا مشاعر"

وطرحت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي مؤخرا الأغنية الأولى من ألبومها الجديد “ يا مشاعر” عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب وكافة تطبيقات الموسيقى.

تأتي أغنية "يا مشاعر" من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد الزعيم، وتوزيع عمر صباغ وجاءت بعض كلماتها كالتالي: "كل ما بتعلق بِ شغله.. الدنيي بتاخدا مني، ما بدي حِبَّك اسمحلي.. خوفي قلبي يوجعني، من فضلك لا تقرب روح.. باقي عندي شوية روح.. ما بتحمل بعد جروح.. بعد جرح بيقتلني".



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نوال الزغبي والمشاركة ببرنامج رامز إيلون مصر

كانت نوال الزغبي شاركت خلال شهر رمضان الماضي في برنامج رامز جلال "رامز إيلون مصر"، مع محمد نور تنفيذًا لمقلبه المعتاد.

واستعان رامز جلال بكل من نوال الزغبي ومحمد نور، ليكونا جزءًا من عملية استدراج الضيوف إلى المقلب، حيث تدور الفكرة حول إيهام الضيوف بأنهم سيشاركون في لجنة تحكيم لمسابقة مواهب، قبل أن يجدوا أنفسهم فجأة ضحايا لمقلب رامز جلال.



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