رسالة مؤثرة من شهيرة في ذكرى ميلاد محمود ياسين

شهيرة: "وحشتني ووحشني وجودك في حياتنا أنا وأولادك"

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 2 يونيو 2025 07:24 مساءً - نشرت الفنانةتعليقًا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي الـ"فيسبوك" تحيي فيها ذكرى ميلاد الفنان الراحل محمود ياسين.وقالت شهيرة في منشورها الذي ظهر من خلاله افتقادها لزوجها الراحل الفنان: "وحشتني ووحشني وجودك في حياتنا أنا وأولادك، في يوم ميلادك بدعي ربنا في الأيام المباركة أن ينور قبرك زي ماكنت بتنور حياتنا، فقدنا الحب والحكمة والسند والاحتواء تمر السنين ويزداد شعوري بالفقد عظيم.. ربنا يرحمك برحمته الواسعة التي وسعت كل شيء".

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عمرو محمود ياسين يكشف عن التفاصيل الحقيقية لوفاة والده

يذكر أن محمود ياسين أعُلنت وفاته رسميا يوم 14 أكتوبر من العام 2020 بعد العديد من الشائعات التي أكدت معاناته من فيروس كورونا ، وكشف نجله عمرو محمود ياسين عن التفاصيل الحقيقية لوفاته، نافيًا تمامًا ما تردد عن إصابته بفيروس كورونا، وقال أن الفقيد عانى من التهاب رئوي وشفي منه تماما، وعاد إلى منزله، ولكن حدثت انتكاسة وتم علاجه للمرة الثانية وكاد أن يشفى ولكن تدهورت حالته سريعًا.وقال عمرو في مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "MBC مصر": "والدي أصيب بالتهاب رئوي حاد مرتين الأولى استطاع أن يتعافى منها وبعد ذلك حدثت له انتكاسة بعد 4 أيام من شفائه".وأضاف: "أن الالتهاب الرئوي ليس أقل خطورة من فيروس كورونا وهذا بسبب كبر سنه، وكان على وشك أن يُشفى في المرة الثانية أيضًا، ولكنه في يوم وليلة بعد إجراء مكالمات لجميع أفراد الأسرة بدأت الحالة تسوء يوما بعد يوم حتى تُوفي".وروى عمرو محمود ياسين تفاصيل اللحظات الأخيرة لوالده، مؤكدًا أنه عانى ساعة الوفاة من انخفاض كبير في ضغط الدم، وفشلت كل المحاولات الطبية لرفع ضغط الدم واستعادة المعدل الطبيعي لنبض القلب، وقال: "عندما زرته عرفت إنها ساعة الوفاة، وحانت ساعة راحته والانتقال لرحاب ربه".

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