دنيا سامي تنفى اتهامها لـ مصطفى غريب بالتنمر

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 2 يونيو 2025 07:24 مساءً - نفت الفنانة دنيا سامي، الشائعات المتداولة بشأن انزعاجها من الفنان مصطفى غريب، مؤكدة أن ما صرحت به في برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس، حول سخرية غريب منها وقوله إنها "وحشة"، لم يكن سوى مزاح بين صديقين مقربين.
وأعربت سامي، عبر منشور على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، عن امتنانها لدعم الجمهور ودفاعهم عنها، لكنها شددت على أنها "ليست زعلانة من أي شيء على الإطلاق".
وأوضحت أن علاقتها بـ مصطفى غريب تتجاوز حدود الزمالة الفنية، فهما "أصدقاء ودفعة واحدة وتمرمطنا سويًا"، على حد تعبيرها.
وتابعت: "لو قعدت أتكلم عليه من هنا لـ 100 سنة مش هيكفي والله قد إيه هو ضهري في الحياة".
وأكدت أن ما ذكرته في البرنامج كان "هزارًا بين أي صحاب في أي شلة"، وقالت "الحمد لله معنديش عقد بخصوص شكلي، وعارفة إني قمر".
كما دعت الجمهور إلى مشاهدة الحلقة كاملة، حيث سيتضح أنهم "مسكوه تريقة وتقطيع أكتر من اللي هو بيهزر فيه معايا بكتير".
واختتمت دنيا سامي منشورها بتأكيد طريف على عمق صداقتهما، قائلة: "لو سمحتوا محدش في الدنيا يشتم مصطفى غريب غيري".
يمكنكم قراءة عالم مصففي الشعر من الدراما إلى السينما في 2025
المسلسل بطولة هدى المفتي، إنتصار، رحمة أحمد، دنيا سامي، محمد لطفي، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف وتأليف غادة عبدالعال. وإخراج كوثر يونس. وإنتاج عبدالله أبوالفتوح.
كما قدمت شخصية نجلاء في مسلسل "نص الشعب اسمه محمد"، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول شاب بسيط يحمل اسم محمد، يعمل مهندس تكييف، ويعيش حياة عادية روتينية، ويرغب في الزواج من زميلته في العمل على الرغم من زواجه، ليتعرض لسلسلة من المواقف والأحداث التي تقلب حياته رأسًا على عقب، وتدفعه إلى مواجهة تحديات غير متوقعة.
وضم مسلسل نص الشعب اسمه محمد، عدد كبير من النجوم بجانب رانيا يوسف، منهم: عصام عمر، مايان السيد، هاجر السراج، شيرين، محمد محمود، محمد عبد العظيم، دنيا سامي، غادة إبراهيم، وغيرهم، والعمل من إخراج عبد العزيز النجار، وتأليف محمد رجاء.
كما شاركت مع النجم أحمد أمين في مسلسل "النص"، وجسدت خلاله شخصية "عائشة" زوجته، وينتمي المسلسل لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، وبجانب أحمد أمين، يشارك ببطولته كلٌّ من: أسماء أبو اليزيد، صدقي صخر، حمزة العيلي، عبدالرحمن محمد، سامية الطرابلسي وعدد آخر من الفنانين، والعمل مستوحى من كتاب "مذكرات نشال" للباحث أيمن عثمان، وسيناريو وحوار شريف عبدالفتاح، عبدالرحمن جاويش، ووجيه صبري وإخراج حسام علي.
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وأعربت سامي، عبر منشور على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، عن امتنانها لدعم الجمهور ودفاعهم عنها، لكنها شددت على أنها "ليست زعلانة من أي شيء على الإطلاق".
وأوضحت أن علاقتها بـ مصطفى غريب تتجاوز حدود الزمالة الفنية، فهما "أصدقاء ودفعة واحدة وتمرمطنا سويًا"، على حد تعبيرها.
دنيا سامي: "مصطفى غريب هو أقرب وأجدع وأطيب إنسان في حياتي"وأضافت دنيا سامي، في منشورها الذي جاء ردًا على الهجوم الذي تعرض له مصطفى غريب بسبب تصريحاتها، أن "مصطفى غريب هو أقرب وأجدع وأطيب إنسان في حياتي وحياة كل أصحابه".
وتابعت: "لو قعدت أتكلم عليه من هنا لـ 100 سنة مش هيكفي والله قد إيه هو ضهري في الحياة".
وأكدت أن ما ذكرته في البرنامج كان "هزارًا بين أي صحاب في أي شلة"، وقالت "الحمد لله معنديش عقد بخصوص شكلي، وعارفة إني قمر".
كما دعت الجمهور إلى مشاهدة الحلقة كاملة، حيث سيتضح أنهم "مسكوه تريقة وتقطيع أكتر من اللي هو بيهزر فيه معايا بكتير".
واختتمت دنيا سامي منشورها بتأكيد طريف على عمق صداقتهما، قائلة: "لو سمحتوا محدش في الدنيا يشتم مصطفى غريب غيري".
يمكنكم قراءة عالم مصففي الشعر من الدراما إلى السينما في 2025
آخر مشاركات دنيا سامي الدراميةشاركت الفنانة دنيا سامي خلال موسم دراما رمضان 2025 من خلال ثلاث أعمال وهم "80 باكو"، وجسدت خلاله شخصية "فاتن"، ودارت أحداثه في صالون تجميل قديم في وسط البلد بعنوان "لولا"، وتناول قصص الفتيات اللواتي يعملن فيه. وتتشابك الأحداث مع قصص زبائن المكان، وذلك من خلال مصففة الشعر الموهوبة بوسي (هدى المفتي) التي تعجز عن تأمين ثمانين ألف جنيه لإتمام زواجها، وتقرر صاحبة الكوافير (إنتصار) ترقيتها إلى مصففة شعر خاصة، تزور العميلات في منازلهن؛ حيث تنفتح على عالم آخر يغيّر نظرتها للعالم ولنفسها وأحلامها.
المسلسل بطولة هدى المفتي، إنتصار، رحمة أحمد، دنيا سامي، محمد لطفي، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف وتأليف غادة عبدالعال. وإخراج كوثر يونس. وإنتاج عبدالله أبوالفتوح.
كما قدمت شخصية نجلاء في مسلسل "نص الشعب اسمه محمد"، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول شاب بسيط يحمل اسم محمد، يعمل مهندس تكييف، ويعيش حياة عادية روتينية، ويرغب في الزواج من زميلته في العمل على الرغم من زواجه، ليتعرض لسلسلة من المواقف والأحداث التي تقلب حياته رأسًا على عقب، وتدفعه إلى مواجهة تحديات غير متوقعة.
وضم مسلسل نص الشعب اسمه محمد، عدد كبير من النجوم بجانب رانيا يوسف، منهم: عصام عمر، مايان السيد، هاجر السراج، شيرين، محمد محمود، محمد عبد العظيم، دنيا سامي، غادة إبراهيم، وغيرهم، والعمل من إخراج عبد العزيز النجار، وتأليف محمد رجاء.
كما شاركت مع النجم أحمد أمين في مسلسل "النص"، وجسدت خلاله شخصية "عائشة" زوجته، وينتمي المسلسل لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، وبجانب أحمد أمين، يشارك ببطولته كلٌّ من: أسماء أبو اليزيد، صدقي صخر، حمزة العيلي، عبدالرحمن محمد، سامية الطرابلسي وعدد آخر من الفنانين، والعمل مستوحى من كتاب "مذكرات نشال" للباحث أيمن عثمان، وسيناريو وحوار شريف عبدالفتاح، عبدالرحمن جاويش، ووجيه صبري وإخراج حسام علي.
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