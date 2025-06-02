تجربة تبدأ من في عز الضهر... كيف استعد مينا مسعود لخوض أولى تجاربه في السينما المصرية؟

وبهذا الفيلم يفتتح "مينا" أولى مشاركته في السينما المصرية، وعن الصعاب التي واجهها والأسباب التي جذبته لخوض هذه التجربة الخاصة، جميعها أمور سوف نتعرف إليها من خلال السطور التالية.
اللغة العربية.. التحدي الأول
وشدد في حديثه على أنه يسعى أيضاً لإتقان اللهجة المصرية الشعبية ليصبح أكثر قرباً من الجمهور المحلي، مضيفاً أنه لا يزال يتعلم كيفية التعامل مع السوشيال ميديا، حيث وصف نفسه بأنه سيئ في استخدامها، لكنه يحاول تطوير تواصله مع جمهوره تدريجياً.
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مينا مسعود: "حمزة" يجسدني على الشاشةوعن سبب حبه للشخصية التي يجسدها في الفيلم، كشف الفنان العالمي مينا مسعود خلال تصريحات صحفية، أن شخصية "حمزة"، التي يقدمها في فيلم "في عز الضهر"، تحمل الكثير من ملامحه الشخصية، موضحاً أنه شاب سافر إلى الخارج في سن مبكرة ثم عاد إلى مصر، وهي تجربة يعيشها مينا نفسه بشكل مشابه.
وأكد مسعود أن هذا التشابه الكبير بينه وبين الشخصية كان أحد أبرز أسباب حماسه للمشاركة في العمل، مضيفاً: "كنت أتمنى تقديم شخصية بهذا القرب من حقيقتي، لأنها تعبر عن شريحة من الشباب الذين يعيشون بين ثقافتين ويحاولون التوفيق بين الجذور والانتماء والانفتاح العالمي.
دعم فني وترويج على السوشيال ميدياوبالتزامن مع قرب عرض الفيلم، حرص الفنان مينا مسعود على الترويج للعمل من خلال نشر الملصق الدعائي له عبر صفحته على "إنستغرام"، والذي تصدره برفقة نجوم وأبطال الفيلم.
ولقي "مينا" دعماً ومساندة كبيرة من عدد من نجوم ومشاهير الوسط الفني أمثال، الفنان فهد باسم الذي تمنى له في تعليقه أن يكون النجاح حليفه..."بالتوفيق"، وأيضاً الفنانة الشابة جيسكا حسام والتي عبرت عن حماسها الشديد لرؤية مينا مسعود في أولى تجاربه المصرية، وذلك عبر تعليقها الذي جاء كالتالي: "متحمسة".
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فيلم "في عز الظهر" يجمع مينا مسعود وإيمان العاصي، وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي ويجسد مينا مسعود دور زعيم عصابة دولية، فيما تجسد إيمان العاصي شخصية "سانرا" والتي تعمل مع المافيا، ويشارك في بطولة العمل شيرين رضا، محمد علي رزق، جميلة عوض، محمود حجازي، إيهاب فهمي، محمد عز، ومن تأليف كريم سرور، وإخراج مرقس عادل.
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مينا مسعود في سطورمينا مسعود ممثل مصري كندي برز اسمه في سماء هوليوود ليصبح نجماً سينمائياً مشهوراً، اشتهر بتجسيده دور علاء الدين في النسخة الواقعية لفيلم ديزني الشهير عام 2019، محققاً نجاحاً هائلاً وناقلاً الحلم العربي للعالم.
مسيرته الفنية بدأ مسعود مسيرته الفنية عام 2011 بمشاركات بسيطة في أفلام ومسلسلات كندية نال شهرة واسعة عام 2015 من خلال دوره في المسلسل الكندي الأمريكي "Open Heart".
قفزة النجومية تحققت انطلاقة مسعود العالمية عام 2017 باختياره من قبل ديزني لتجسيد دور "علاء الدين" في إعادة إنتاج الفيلم الشهير نال الفيلم نجاحاً جماهيرياً ونقدياً هائلاً، ليصبح مسعود نجماً سينمائياً مشهوراً على مستوى العالم.
شارك مسعود بعد علاء الدين في عدد من الأفلام والمسلسلات منها فيلم "Strange 2019 عام "Reprisal" عام 2019، ومسلسل "but True.
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