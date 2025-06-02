تجربة تبدأ من في عز الضهر... كيف استعد مينا مسعود لخوض أولى تجاربه في السينما المصرية؟

اللغة العربية.. التحدي الأول

كان أول تحدٍّ خاضه الفنان مينا مسعود، أثناء التحضيرات الأولية له لفيلم "في عز الضهر" هو كيفية إتقان اللغة العربية ونطقها بشكل واضح وصحيح، وحول هذه النقطة قال مينا مسعود خلال لقائه مع كاميرا "et بالعربي"، إنه عمل بجدية على كيفية التحدث باللغة العربية بشكل قوي، حتى يستطيع تجسيد الشخصية التي يلعبها في الفيلم ويكون أكثر قرباً من الجمهور.

View this post on Instagram A post shared by ET بالعربي (@etbilarabi)

مينا مسعود: "حمزة" يجسدني على الشاشة

دعم فني وترويج على السوشيال ميديا

https://www.instagram.com/p/DKXaNTGKLgU/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DKXaNTGKLgU/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DKXaNTGKLgU/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 2 يونيو 2025 07:24 مساءً - بعد رحلة فنية طويلة خاضها النجمعلى الشاشات العالمية درامية كانت أو سينمائية، قرر أن يغير بوصلته ليخوض تحدياً من نوع آخر، وهو تقديم عمل سينمائي مصري بعنوان "في عز الضهر"، والمقرر طرحه في دور السينما يوم 18 يونيو الجاري.وبهذا الفيلم يفتتح "مينا" أولى مشاركته في السينما المصرية، وعن الصعاب التي واجهها والأسباب التي جذبته لخوض هذه التجربة الخاصة، جميعها أمور سوف نتعرف إليها من خلال السطور التالية.وأشار "مسعود" إلى أن هناك أشياء أخرى حمسته على إتقان اللغة العربية، وهي لحظة اكتشافه أن جمهوره ومتابعيه على حسابه بمنصة "تيك توك" نسبة كبيرة منهم من الجمهور العربي والمصري، ومن هنا قرر عمل فيديوهات باللغة العربية.وشدد في حديثه على أنه يسعى أيضاً لإتقان اللهجة المصرية الشعبية ليصبح أكثر قرباً من الجمهور المحلي، مضيفاً أنه لا يزال يتعلم كيفية التعامل مع السوشيال ميديا، حيث وصف نفسه بأنه سيئ في استخدامها، لكنه يحاول تطوير تواصله مع جمهوره تدريجياً.وعن سبب حبه للشخصية التي يجسدها في الفيلم، كشف الفنان العالميخلال تصريحات صحفية، أن شخصية "حمزة"، التي يقدمها في فيلم "في عز الضهر"، تحمل الكثير من ملامحه الشخصية، موضحاً أنه شاب سافر إلى الخارج في سن مبكرة ثم عاد إلى مصر، وهي تجربة يعيشها مينا نفسه بشكل مشابه.وأكد مسعود أن هذا التشابه الكبير بينه وبين الشخصية كان أحد أبرز أسباب حماسه للمشاركة في العمل، مضيفاً: "كنت أتمنى تقديم شخصية بهذا القرب من حقيقتي، لأنها تعبر عن شريحة من الشباب الذين يعيشون بين ثقافتين ويحاولون التوفيق بين الجذور والانتماء والانفتاح العالمي.وبالتزامن مع قرب عرض الفيلم، حرص الفنانعلى الترويج للعمل من خلال نشر الملصق الدعائي له عبر صفحته على "إنستغرام"، والذي تصدره برفقة نجوم وأبطال الفيلم.ولقي "مينا" دعماً ومساندة كبيرة من عدد من نجوم ومشاهير الوسط الفني أمثال، الفنان فهد باسم الذي تمنى له في تعليقه أن يكون النجاح حليفه..."بالتوفيق"، وأيضاً الفنانة الشابة جيسكا حسام والتي عبرت عن حماسها الشديد لرؤية مينا مسعود في أولى تجاربه المصرية، وذلك عبر تعليقها الذي جاء كالتالي: "متحمسة".

فيلم "في عز الظهر" يجمع مينا مسعود وإيمان العاصي، وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي ويجسد مينا مسعود دور زعيم عصابة دولية، فيما تجسد إيمان العاصي شخصية "سانرا" والتي تعمل مع المافيا، ويشارك في بطولة العمل شيرين رضا، محمد علي رزق، جميلة عوض، محمود حجازي، إيهاب فهمي، محمد عز، ومن تأليف كريم سرور، وإخراج مرقس عادل.

يمكنكم قراءة سنة أولى بطولة لـ مينا مسعود وكزبرة وويجز في السينما المصرية

مينا مسعود في سطور

https://www.instagram.com/p/C09qP_ZLeGd/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C09qP_ZLeGd/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C09qP_ZLeGd/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

ممثل مصري كندي برز اسمه في سماء هوليوود ليصبح نجماً سينمائياً مشهوراً، اشتهر بتجسيده دور علاء الدين في النسخة الواقعية لفيلم ديزني الشهير عام 2019، محققاً نجاحاً هائلاً وناقلاً الحلم العربي للعالم.مسيرته الفنية بدأ مسعود مسيرته الفنية عام 2011 بمشاركات بسيطة في أفلام ومسلسلات كندية نال شهرة واسعة عام 2015 من خلال دوره في المسلسل الكندي الأمريكي "Open Heart".قفزة النجومية تحققت انطلاقة مسعود العالمية عام 2017 باختياره من قبل ديزني لتجسيد دور "علاء الدين" في إعادة إنتاج الفيلم الشهير نال الفيلم نجاحاً جماهيرياً ونقدياً هائلاً، ليصبح مسعود نجماً سينمائياً مشهوراً على مستوى العالم.شارك مسعود بعد علاء الدين في عدد من الأفلام والمسلسلات منها فيلم "Strange 2019 عام "Reprisal" عام 2019، ومسلسل "but True.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».