ستيفاني عطالله تشارك محبيها لحظات جميلة من زفافها من زاف

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة اللبنانية ستيفاني عطالله مجموعة من الصور الرائعة مع متابعيها عبر حسابها الخاص، أظهرت من خلالها مقتطفات من زفافها من الفنان اللبناني جوزيف عبود، المعروف فنيًا باسم "زاف"، الذي اقيم في 24 أيار/مايو الماضي، حيث ظهرت فيها بأجواء من الفرح و السعادة مع عائلتها و أصدقائها، و علقت بالقول: "Happy people".



اختارت ستيفاني إطلالة ناعمة وبسيطة خطفت الأنظار، فقد ارتدت فستان زفاف صُمّم خصيصًا لها من دار جورج حبيقة، بتنسيق مشترك مع خبير الموضة إبراهيم فخر الدين. وقد استوحي الفستان من الطراز الأوروبي، وجاء بخامة فاخرة وتصميم أنيق يليق بالمناسبة الخاصة.

يُذكر أن ستيفاني وزاف أعلنا ارتباطهما رسميًا منذ أربع سنوات، وتوّجت علاقتهما بخطوبة تم الإعلان عنها قبل عدة أشهر، لتكلل هذه المسيرة العاطفية بزواج وصفه المحبون بأنه عاطفي وهادئ، يعكس انسجام الثنائي على الصعيدين الفني والإنساني.

