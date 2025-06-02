حسام حبيب في رسالة إلى محبيه قبل إطلاقه "سبتك"

ميرنا وليد - بيروت - شكر الفنان المصري حسام حبيب محبيه ومتابعيه، بعد الدعم الكبير الذي وصله منهم، بسبب عودته إلى الساحة الغنائية، بألبوم غنائي جديد بعد سنوات من الغياب.



وكتب حسام حبيب عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي: "حبايب قلبي ربنا يخليكم ليا، انتم رينا جعلكم سبب اني ارجع اقف رجلي تاني ارجع عشان ابسطكم مفيش كلام يوصف شعوري يارب اقدر اخليكم مبسوطين بالشغل سوا اغاني أو مزيكا بجد انت الداعم الأول ليا وانشاء الله ربنا يقدرني ابقي عند حسن ظنكم دائمًا.. بحبكم جدًا".

وكان شوّق حسام حبيب الجمهور لأغنيته الجديدة "سبتك"، من كلمات أدهم معتز، لحن تامر علي، توزيع موسيقي أحمد وجيه، وهي من ضمن ألبومه الجديد، ومن المقرر طرحها قريباً، ونشر مقطع فيديو تشويقي للأغنية التي تقول كلماتها: "سيبتك تقول عليا.. كلام مكنش فيا"، على أن يتم طرح باقي أغنيات الألبوم تباعًا خلال الأسابيع المقبلة.

وبعد نحو 8 سنوات من الغياب عن الساحة الغنائية، يعود حسام حبيب بألبوم جديد يضم 10 أغنيات تُطرح تباعًا خلال صيف 2025، بأسلوب "السنغل"، إذ سيُطلق أغنية جديدة كل 3 أيام أو أسبوع، ومن بين عناوين الأغنيات التي أعلن عنها حتى الآن "مكتفي" و"غاب الفرح".