شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى كامل عن ألبومه الجديد: من أحلى وأهم ألبوماتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان مصطفى كامل عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها بعد طرح أغنيتين من ألبومه الجديد قائلاً في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": الحمد لله ردود الأفعال فاقت توقعاتى والأغنيتين تصدروا التريند ومنصات التواصل الاجتماعى ونالوا اشادات كبيرة بعد طرحهم.

وأضاف: الأغانى التي تطرح خلال الفترة المقبلة أراهن عليها وأقدمها بشكل مختلف وتحمل عددًا من المفاجآت.

وقال مصطفى كامل إن ألبومه الجديد يعتبر من أحلى وأهم الألبومات الذى يقدمها في حياته ومشواره الفني لما يحمله من أغانى جديدة ومفاجأة لجمهوره ويعتبر خطوة مهمة في مشواره الغنائى.

ووعد الفنان مصطفى كامل بتقديم ألبوم يسعد جمهوره بعد فترة غياب، ويتمنى أن ينال إعجاب الجمهور الذى تعود منه كل ماهو جديد.

وطرح مؤخرًا الفنان مصطفى كامل أغنية جديدة تحمل اسم كتاب مفتوح، ضمن ألبومه الجديد قولولي مبروك، الذى طرح أولى أغانيه مؤخراً وحققت نجاحًا كبيرًا.

أغنية كتاب مفتوح تعتبر ثاني أغاني ألبومه الجديد، وهى من كلمات وألحان مصطفى كامل وتوزيع طه الحكيم وميكس وماستر أحمد جودة.