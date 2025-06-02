شكرا لقرائتكم خبر عن كندة علوش تكشف عن شغفها بالطبخ وعشقها للكشري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة كندة علوش خلال حوار خاص مع تليفزيون ”الخليج 365”، عن جانب شخصي جديد في حياتها، حيث اعترفت بحبها للطبخ وتميزها في إعداد أكلات مثل الكشرى والرقاق والمسقعة، قائلةً: "أنا طباخة ماهرة وبحب الأكلات المصرية التقليدية وأيضًا تحاول أن تحافظ على رشاقتها بتناول أكلات صحيها رغم أنها تفشل كثيرًا في ذلك لكنها تحاول".

وأوضحت علوش أنها تعمل على تطوير شخصيتها والتغلب على بعض الصفات المرتبطة ببرجها الفلكي (الحمل)، مثل العصبية والاندفاع، مؤكدةً سعيها الدائم لتحقيق التوازن، وقالت: "كشخصية من برج الحمل، اعترف أن لدي بعض الصفات الصعبة، لكنني أحاول التخلص منها".

كما أعربت عن فخرها بالانتماء لمصر بعد حصولها على الجنسية المصرية، قائلةً: "أعتبر نفسي مصرية بكل ما تحمله الكلمة، وممنونة للشعب المصري على كل الدعم".

آخر أعمال النجمة كندة علوش فى الدراما مشاركتها في بطولة مسلسل "إخواتى" حيث كرمها ”الخليج 365” ضمن ملتقى الخليج 365 للثقافة والفنون، بعد النجاح الكبير الذي حققته مؤخرًا بشخصية "ناهد"، التي قدمتها خلال مسلسل "إخواتي"، الذي عرض ضمن ماراثون دراما رمضان 2025، وذلك بحضور زملاء قسم الفن، ومنحها الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة الخليج 365 درع التكريم.

وتألقت كندة علوش في السنوات الأخيرة في أفلام تحمل صبغة عالمية وشاركت في مهرجانات دولية كبرى وبإدارة مخرجات مميزات من جنسيات مختلفة مثل "نزوح" مع المخرجة سؤدد كعدان الذي فاز بجائزة الجمهور في مهرجان فينسيا، و"السباحتان" مع المخرجة سالي الحسيني الذي عرض في افتتاح مهرجان تورنتو السينمائي، كما عرض في مهرجاني لندن والقاهرة، و"الأتوبيس الأصفر" مع المخرجة الأمريكية وندي بيرنارز الذي عرض في مهرجان تورنتو وشاركها بطولته عدد من نجوم السينما الهندية.