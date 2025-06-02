شكرا لقرائتكم خبر عن طارق صبري.. مشوار فني متنوع وتعاونات مع كبار النجوم أبرزهم عادل إمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر الفنان طارق صبرى التريند خلال الساعات الماضية، وخلال السطور التالية ننشر أهم المعلومات عنه:

يعد الفنان طارق صبري واحدًا من الوجوه الشابة التي أثبتت حضورها بقوة على الساحة الفنية في السنوات الأخيرة، وذلك بفضل موهبته المتنوعة وقدرته على تجسيد أدوار مختلفة، ما جعله يحظى بثقة كبار المخرجين والنجوم في الوسط الفني.



طارق صبري



طارق صبري



طارق صبري



طارق صبري



طارق صبري



طارق صبري



طارق صبري



طارق صبري



ولد طارق صبري في القاهرة، ودرس الهندسة قبل أن يقرر التفرغ للفن، فالتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، قسم تمثيل وإخراج، بدأ مسيرته الفنية من خلال المسرح، ثم انتقل إلى الشاشة الصغيرة، حيث كانت له أدوار مميزة في عدة مسلسلات، أهلته للانتقال إلى الدراما التلفزيونية والسينما بثقة ونجاح.

قدم أول عمل له في سيت كوم "بيت العيلة" عام 2009، لتتوالى أدواره فيما بعد، فشارك في عدة مسلسلات أمام كبار النجوم العرب أمثال النجم حسين فهمي والنجمة القديرة رغدة، علاوةً على مشاركته بدور متألق رفقة الزعيم عادل إمام في مسلسلي "أستاذ ورئيس قسم" و"عوالم خفية".

شارك طارق صبري في بطولة عدة مسلسلات منها الكيف ودلع البنات وولي العهد وميراث الريح والعديد من المسلسلات الأخرى.

أحد أبرز محطات طارق صبري المهنية كانت تعاونه مع النجم الكبير عادل إمام، وقال في تصريحات سابقة أنه كان من المحظوظين بالعمل مع الزعيم عادل إمام، قائلا: "كنت محظوظ بالشغل مع الزعيم واشتغلت معاه مسلسل أستاذ ورئيس قسم، وكان مسلسل مهم في الفترة دي، وكان بيناقش وبيتكلم على الأحداث السياسية في مصر وقتها".

وأضاف طارق صبري، أن مسلسل أستاذ ورئيس قسم كان بداية التعرف مع عادل إمام، وكان مشاهد دوره في المسلسل ليست كثيرة مع الزعيم، متابعا: "مشاهدي مع الزعيم كانت 50 أو 60% من شغلي، وأخذنا دروس منه في الشغل كتير".

وتابع: "بعد أستاذ ورئيس اقسم اشتغلت مع الزعيم في مسلسل عوالم خفية، وكانت تجربة جديدة، وأخذت دروس منه في الشغل كتير، وكان دائما بيحاول يفكني عشان مكنش متوتر معاه أمام الكاميرا".