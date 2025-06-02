شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا في السعودية لأداء فريضة الحج والان مع تفاصيل الخبر

يتواجد النجم أحمد السقا حاليًا في السعودية لأداء فريضة الحج، وذلك بعد كشف أحمد السقا عن انفصاله عن زوجته مها الصغير، حيث شهدت الساحة الفنية في الأيام الأخيرة سلسلة من حالات الانفصال، التي سرعان ما تحولت إلى حديث الساعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تصدر أسماء نجوم كبار عناوين الأخبار، وتعتبر هذه الموجة من الانفصالات قد أعادت إلى الواجهة النقاش حول تحديات الحياة الزوجية في الوسط الفني، وتأثير الضغوط المهنية والشهرة على العلاقات الشخصية، في وقت يتابع الجمهور باهتمام كل التطورات الجديدة أبرزهم:

وأعلن النجم أحمد السقا انفصاله عن زوجته الإعلامية مها الصغير بعد زواج دام 26 عامًا، حيث أعلن السقا الخبر عبر حسابه بموقع فيس بوك مؤكدا أن الانفصال تم منذ 6 أشهر وتم الطلاق الرسمى منذ شهرين وكتب أحمد السقا فى منشوره على حسابه بموقع فيس بوك: "عشان الناس اللى بتسأل أنا والسيدة مها محمد عبد المنعم منفصلين منذ 6 شهور وتم الطلاق منذ شهرين تقريبا وأعيش حاليًا لأولادى وعملى وأصدقائى المقربين، وأمى وأختى، وكل تمنياتى لأم أولادى بالتوفيق والستر".



أحمد السقا



أحمد السقا



أحمد السقا في فيلم حرب



النجم أحمد السقا

فيما أعلن الفنان تامر عبد المنعم أمس الأحد من خلال حسابه على موقع فيس بوك، انفصاله عن زوجته رنا علي، حيث كتب، "تم الانفصال بيني وبين السيدة رنا علي بعد زواج استمر ست سنوات، قدر الله وما شاء فعل وانا أُكِن لها كل التقدير والاحترام والخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية ولا نعلم ماذا تحمله لنا الأقدار والأيام وكل اللي يجيبوا ربنا خير، فقد نختلف ولكن يبقي الاحترام والذكريات والنوايا الصادقة"..

إلى جانب الحالتين السابقتين أعلن الملحن الموسيقي وليد سامي انفصاله رسميا عن زوجته الفنانة إلهام عبد البديع، وذلك بعد زواج دام عامين، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".ونشر سامي عبر حسابه قائلأ: "لحمد لله.. تم الانفصال بيني وبين إلهام من قريب بس مكنتش حابب أتكلم في أي حاجة شخصية تاني، ولكن حبيت أوضح علشان اللي بيحصل على السوشيال ميديا من امبارح بتمنلها حياة سعيدة وربنا يرزقها بكل الخير".